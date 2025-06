Numeri da record per l’aeroporto di Catania! Nel mese di maggio superata la soglia di 1 milione di passeggeri. Secondo i dati raccolti, il numero di passeggeri in transito durante lo scorso mese, sarebbe di circa 1.186.984. Una continua crescita per quello che sembra anno dopo anno diventare lo scalo di riferimento per l’intera Sicilia.

I numeri e le percentuali continuano a crescere. Proprio per questo se si prendono in considerazione i numeri e i dati dello scorso anno dello stesso periodo si potrà notare un incremento dello +0,2%. A crescere anche il numero dei passeggeri internazionali, per maggio 2025 si è registrato un aumento del +1,9%, arrivando così a 491.722 transiti.

Le tratte e il giorni con maggiore affluenza

Secondo i dati raccolti, le destinazioni nazionali più trafficate per il mese di maggio 2025 sono state Roma Fiumicino con 181.852 passeggeri. Grande successo anche per la tratta Milano Malpensa con 102.432 e Milano Linate con 54.739 passeggeri in transito. Per quanto concerne le tratte internazionali sul podio troviamo: Malta con 31.710 passeggeri, Monaco di Baviera con 29.951 e London Gatwick con 28.861 passeggeri in transito.

Mentre secondo quanto emerso dagli studi condotti, il giorno di maggiore influenza è stato sabato 31 maggio proprio a ridosso del lungo ponte del 2 giugno. Durante questa giornata l’areoporto di Catania ha raggiunto la quota di ben 42.593 passeggeri transitati.