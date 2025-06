Il Professore Enrico Foti, 61 anni, nato a Riposto, è ordinario, dal 2003, di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (DICAR), che ha diretto dal 2014 al 2022. In ambito accademico, è tato Visiting Scientist al MIT di Boston e Visiting Researcher alla Naval Postgraduate School in California. Attualmente, è membro della Cabina di regia per la Siccità della Regione Siciliana e collaudatore della Nuova Diga Foranea di Genova. È, inoltre, Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca internazionali (NEWS-Interreg V-A Italia -Malta; HYDRALAB PLUS-H2020; Hydralab IV-FP7; Hydralab III-FP6; SANDPIT-FP5; SEDMOC-FP4), nazionali (PLATONEPRIN2022; ISYPORT- PNR 2015-20; LEWIS-PON 2007-13; e numerosi altri progetti PRIN, GNDCI, PO-FESR, etc.) e regionali (Autorità di Bacino, AdSP-Mar di Sicilia Orientale).