Il professore Salvatore Baglio, 60 anni, è ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (DIEEI). Nel 2013 è stato Fellow dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers per i contributi allo sviluppo di microsensori e magnetometri, e presidente della IEEE Instrumentation and Measurement Society per il triennio 2020/22. La sua attività di ricerca riguarda “Microsensori e microsistemi” e “Metodologie non lineari, tecnologie, materiali e dispositivi per il recupero di energia da vibrazioni”. È autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche.