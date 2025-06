Concorso ACI: Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) dell’Automobile Club d’Italia ha previsto un massiccio piano di assunzioni con oltre 150 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi tre anni. Nonostante si attenda l’uscita del bando ufficiale, già nel 2025 sono attese 90 nuove immissioni in organico, per rafforzare l’organico e gestire il turnover, cui si aggiungeranno ulteriori ingressi nel 2026 e nel 2027, per un totale di oltre 150 posti. Le assunzioni riguarderanno sia la sede centrale sia le sedi periferiche. Ecco quindi, cosa sapere sul concorso Aci 2025, i profili richiesti e le modalità di partecipazione.

Concorso ACI: chi può partecipare

I requisiti dettagliati saranno pubblicati con i bandi attesi nella seconda metà del 2025, ma è già possibile delineare alcune indicazioni:

ruolo funzionari : è richiesta una laurea in discipline giuridiche, economiche, ingegneristiche o informatiche;

: è richiesta una in discipline giuridiche, economiche, ingegneristiche o informatiche; ruolo assistente: si richiede un diploma di scuola superiore, preferibilmente tecnico o amministrativo.

Come per tutti i concorsi pubblici, saranno richiesti requisiti di cittadinanza, età minima, idoneità fisica e godimento dei diritti civili.

Concorso ACI: struttura della selezione e materie interessate

Le selezioni del concorso ACI, ancora da definire nel bando ufficiale, dovrebbero seguire le procedure tipiche della Pubblica Amministrazione:

una prova scritta , che potrà consistere in quiz a risposta multipla, elaborati o quesiti pratici:

, che potrà consistere in quiz a risposta multipla, elaborati o quesiti pratici: una prova orale con colloquio sulle materie d’esame, comprensivo di valutazione di inglese, informatica e soft skills.

In caso di elevata partecipazione, potranno essere previste prove preselettive. Le tematiche e le materie su cui si svolgeranno le prove saranno molteplici:

diritto amministrativo;

funzionamento e statuto dell’Aci;

regolamentazione del Pra (Pubblico Registro Automobilistico);

digitalizzazione e innovazione nella Pa;

gestione delle risorse pubbliche, contabilità, organizzazione e controllo.

Per i profili tecnici, sarà inoltre importante approfondire informatica, sicurezza IT e tecnologie digitali.

Concorso ACI: quando e come presentare la domanda

Il bando del primo concorso Aci 2025 è previsto per la seconda metà dell’anno, con selezioni che dovrebbero partire entro dicembre. Le domande andranno presentate esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento “inPA” , usando le credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. I bandi saranno consultabili anche sul sito ufficiale dell’Aci. È possibile che venga richiesto un contributo di circa 10 euro per la partecipazione.