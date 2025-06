L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. comunica che, nella giornata di venerdì 20 giugno 2025, il servizio di trasporto pubblico locale potrebbe subire variazioni e disagi a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dal sindacato C.U.B. Trasporti. L’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori pubblici e privati, con particolare coinvolgimento del settore del trasporto pubblico locale. I lavoratori aderenti alla mobilitazione si asterranno dal servizio dalle ore 00:01 alle ore 24:00.

Garantite due fasce orarie per i servizi essenziali

Nonostante lo sciopero, AMTS garantisce il regolare svolgimento delle corse nelle cosiddette fasce orarie di garanzia, previste dalla normativa vigente a tutela dei cittadini. I servizi di trasporto pubblico saranno regolarmente attivi dalle ore 06:30 alle 09:30 e dalle ore 18:00 alle 21:00, fasce durante le quali gli autobus circoleranno regolarmente. Al di fuori di questi orari, il servizio potrebbe risultare ridotto o sospeso, in base al numero di adesioni del personale. L’AMTS si scusa anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi e invita i cittadini a programmare per tempo i propri spostamenti.