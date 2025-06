Meteo Sicilia: Secondo le previsioni meteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni di stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza sereni o, al più, velati, complice la poderosa rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature subiranno un graduale aumento, arrivando a toccare addirittura valori al di sopra delle medie climatiche tipiche del periodo. Si preannuncia un weekend all’insegna del caldo intenso in pianura. Saranno, invece, più miti i tratti costieri mitigati dall’azione delle brezze marine.

Ecco le previsioni meteo per l’isola nel weekend di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025.

Meteo Sicilia, venerdì 6 giugno

Nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, generali condizioni di bel tempo. L’alta pressione abbraccia la Regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature massime comprese tra i 28 gradi (a Palermo) e i 35 gradi (a Caltanissetta), valori notturni in leggero aumento. Le temperature minime sono comprese tra i 17 gradi, registrati a Trapani, e i 24 gradi, nella città di Messina.

Sabato 7 giugno

Nella giornata di domani, sabato 7 giugno, continua il tempo stabile ed assolato ovunque. L’alta pressione continua a toccare l’isola. Sul litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Prevale l’anticiclone sub tropicale. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 gradi (a Palermo e a Ragusa) e i 35 gradi (a Caltanissetta). Le temperature minime saranno comprese, invece, tra i 13 gradi (ad Enna) e i 21 gradi (a Messina).

Meteo Sicilia, domenica 8 giugno

La giornata di domenica 8 giugno sarà caratterizzata ancora da tempo stabile ed assolato su tutta la Regione, oltre che da un rinforzo dell’anticiclone africano. Sul litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 gradi (previsti a Trapani) e i 40 gradi (a Siracusa). Le temperature minime saranno in aumento; saranno comprese tra i 15 gradi (a Enna) e i 24 gradi a Catania.