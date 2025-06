Bonus centri estivi INPS 2025: L’INPS ha ufficialmente aperto le domande per il Bonus centri estivi INPS 2025, un contributo economico destinato ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il bonus è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti entro il 30 giugno 2025 e prevede un rimborso fino a 400 euro per ciascun figlio, corrispondente a 100 euro settimanali per un massimo di 4 settimane.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda tramite il portale INPS entro il 26 giugno 2025, utilizzando SPID, CIE o CNS. La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata entro la fine di luglio e terrà conto del valore ISEE, dando priorità ai nuclei familiari con redditi più bassi.

Requisiti per accedere al contributo

Oltre all’età del minore e all’appartenenza alla PA, è importante sapere che il Bonus centri estivi INPS 2025 è incompatibile con le prestazioni previste dai bandi Estate INPSieme 2025, sia in Italia che all’estero, così come con altri rimborsi per lo stesso servizio.

Possono fare domanda anche i tutori o affidatari dei minori, purché in possesso dei requisiti richiesti. Per i bambini con disabilità grave o gravissima, il contributo viene maggiorato del 50%, per coprire i costi dell’assistenza specifica.

Come deve essere organizzato il centro estivo

Il contributo è valido solo per centri estivi diurni, senza pernottamento, svolti presso sedi conformi alle normative igienico-sanitarie, di sicurezza e accessibilità. Il centro deve prevedere attività ludico-ricreative, servizi di ristorazione (pranzo e merende), eventuali gite e coperture assicurative. È necessaria la presenza di personale qualificato -direttivo, educativo, ausiliario- e, in caso di partecipanti con disabilità, di figure specializzate.

Bonus centri estivi INPS 2025: Calcolo del bonus in base all’ISEE

Il valore del Bonus centri estivi INPS 2025 varia in base all’ISEE della famiglia, con percentuali di rimborso calcolate sull’importo minore tra il costo effettivo del centro estivo e il tetto massimo erogabile:

Fino a 8.000 euro: 100%

8.000,01 – 24.000 euro: 95%

24.000,01 – 32.000 euro: 90%

32.000,01 – 56.000 euro: 85%

Oltre 56.000 euro o senza ISEE: 80%

I rimborsi saranno versati entro il 31 dicembre 2025.

Bonus centri estivi INPS 2025: Tempistiche e istruzioni operative

Come anticipato, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 giugno 2025. Le domande saranno valutate e classificate entro fine luglio, e il rimborso sarà accreditato a fine anno. Tutta la procedura si svolge online e i moduli per la richiesta sono disponibili sul portale dell’INPS.