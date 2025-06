Una domenica mattina all’insegna dell’impegno civico e dell’amore per il territorio ha visto protagonisti i cittadini di Riposto, uniti in una duplice iniziativa di pulizia ambientale che ha interessato le spiagge di viale Amendola e Praiola. Un gesto concreto e simbolico per la tutela del mare e della costa, reso possibile grazie alla partecipazione di decine di volontari, associazioni e istituzioni locali.

Rimossi 600 chili di materiale

A viale Amendola, la Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, il gruppo Softair Sioux e l’associazione Cleaning with Bongae, affiancati dal vicesindaco Carmelo D’Urso, hanno dato vita a un’intensa operazione di raccolta dei rifiuti. In poche ore sono stati rimossi oltre 600 chili di materiale, principalmente plastica e indifferenziato. L’evento ha visto anche la partecipazione del “maratoneta ecologico” Salvatore Ferrara, noto per le sue imprese sportive legate alla salvaguardia dell’ambiente, che ha offerto il suo contributo e il suo esempio.

Contemporaneamente, sulla spiaggia di Praiola, la Pro Loco Carruba APS, insieme al gruppo scout Cngei di Riposto, ha coordinato un’altra importante azione di pulizia. I volontari, molti dei quali giovani e giovanissimi, sono riusciti a rimuovere circa 200 chili di rifiuti, tra cui una ventina di pneumatici abbandonati sul litorale.

Le parole del sindaco di Riposto

Soddisfatto il sindaco Davide Vasta, che ha sottolineato l’importanza di questi gesti: “La tutela dell’ambiente passa da gesti semplici e condivisi, come questi. Vedere tanti cittadini, giovani e associazioni impegnati insieme per restituire dignità ai nostri luoghi è il segno più bello di una comunità che cresce e si prende cura di sé”.

Anche il vicesindaco Carmelo D’Urso ha espresso profonda gratitudine verso tutti i partecipanti: “La risposta dei volontari è stata straordinaria e dimostra il forte senso di comunità che anima la nostra città. Gesti come questi contribuiscono in modo concreto alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

Quella di domenica è stata una giornata che ha restituito non solo spiagge più pulite, ma anche una rinnovata consapevolezza sull’importanza dell’ambiente e sul valore della partecipazione collettiva.