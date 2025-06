Prenderà il via lunedì 9 giugno ad Acireale la prima edizione del progetto “Salute e prevenzione: conoscere per prevenire”. L’iniziativa, promossa dalle associazioni Rete Civica Salute e Città Domani, è sostenuta dal Comune di Acireale e dalla Croce Rossa Italiana, con il patrocinio dell’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale) e dell’Ordine dei Biologi della Sicilia.

Screening gratuiti per la cittadinanza

Il progetto prevede l’offerta di diversi screening gratuiti, che saranno effettuati presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Lazzaretto 14/b. Le prenotazioni per accedere agli esami medici partiranno da martedì 10 giugno e si effettueranno al numero 351 736 7775.

I medici che offriranno la loro consulenza in forma volontaria sono: Maria Leotta, Maricia Roccaro, Massimo Li Calzi, Vita Maria Catalano, Salvo Coco, Anna Montopoli, Marco Trovato, Daniele Aleo, Andrea Chisari, Sara Messina, Antonio Marletta, Muriel Chaubet, Nerina Pagano e Stefania Grasso.

Evento inaugurale tra musica e medicina

L’iniziativa sarà inaugurata lunedì 9 giugno alle ore 18 nella sala “Pinella Musmeci”, con un evento speciale di musicoterapia curato dal dott. Gesuele Sciacca, medico e musicista, insieme alla cantante Daniela Greco. Un modo originale per unire benessere fisico e salute emotiva.

La proposta del “Biologo di comunità”

Durante la presentazione, il presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, Alessandro Pitruzzella, ha proposto l’introduzione della figura del “biologo di comunità”, professionista che potrebbe avere un ruolo attivo e stabile nei contesti locali.

Convegno conclusivo sull’infertilità

La campagna si concluderà venerdì 20 giugno con un convegno dal titolo “Promuovere il ben-essere nell’infertilità di coppia”, che inizierà alle ore 18. Introdotto dal sindaco Roberto Barbagallo e moderato da Melina Scarlata, vedrà gli interventi di Marco Trovato, Lucia Privitera, la fisioterapista Sara Messina e il biologo nutrizionista Francesco D’Ambra.