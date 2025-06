Ennesimo incidente stradale lungo la strada statale 121, troppo spesso teatro di numerosi sinistri. Nelle prime ore di questa mattina, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola e in direzione Catania, due automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi tra le persone coinvolte. L’incidente ha però avuto ripercussioni pesanti sulla circolazione: si sono infatti create lunghe code già dallo svincolo per la zona industriale di Belpasso, provocando notevoli disagi agli automobilisti in transito.

In aggiornamento…