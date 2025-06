Prosegue l’attività di manutenzione straordinaria sugli edifici di proprietà comunale. L’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Petralia, in stretta collaborazione con il sindaco, ha posto come priorità la messa in sicurezza delle strutture pubbliche, a tutela dell’incolumità dei cittadini.

I lavori di ristrutturazione

Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti dell’autoparco comunale situato in via Duca degli Abruzzi, da tempo in condizioni precarie e bisognosi di un intervento urgente. Contemporaneamente, sono iniziati gli interventi per il ripristino del muro di recinzione della sede comunale del VI Municipio. Il crollo di alcune sezioni, avvenuto circa tre anni fa, aveva infatti creato situazioni di rischio per i pedoni, richiedendo soluzioni temporanee. L’attuale progetto prevede la ricostruzione completa del muro e l’installazione di una nuova ringhiera di protezione lungo tutto il perimetro dell’edificio.

“Questi interventi – ha dichiarato l’assessore Giovanni Petralia – rappresentano un segnale concreto dell’attenzione che questa amministrazione sta riservando alla cura del patrimonio pubblico. Lavoriamo ogni giorno per restituire sicurezza e decoro ai nostri edifici, intervenendo con tempestività dove per troppo tempo si è atteso. Ringrazio il sindaco Trantino per il costante supporto e la condivisione di questa visione operativa”.

I lavori sono stati realizzati grazie a finanziamenti provenienti dal bilancio comunale, a dimostrazione dell’impegno dell’Amministrazione nel destinare risorse proprie alla cura degli spazi pubblici e alla protezione della sicurezza dei cittadini.