Catania ha accolto e celebrato ancora una volta la cultura pop con una partecipazione straordinaria: oltre 100.000 visitatori hanno affollato i padiglioni de Le Ciminiere in occasione di Etna Comics 2025. Una vera e propria festa, lunga quattro giorni, che ha coinvolto appassionati di fumetti, cosplay, giochi e cinema, confermando il festival come uno degli eventi di punta a livello nazionale. Non solo numeri: a distinguere questa edizione è stata anche la capacità di unire intrattenimento e solidarietà, grazie a iniziative che hanno toccato il cuore del pubblico.

Solidarietà e arte: successo per l’asta benefica

Come da tradizione, la fiera ha ospitato l’asta di beneficenza con protagoniste le opere donate dagli artisti presenti. Il ricavato, pari a 8.730 euro, sarà devoluto alla Locanda del Samaritano per sostenere il nuovo progetto Agorà della Carità. Si tratta di una realtà che offrirà accoglienza e supporto concreto a padri in difficoltà, pazienti oncologici non gravi che necessitano di cure e accompagnati da familiari, con spazi dedicati giovani volontari e turisti solidali, ed opportunità lavorative per gli ospiti della struttura. Tra le opere battute, la più ambita è stata un disegno di Alex Saviuk raffigurante Spider-Man e Lapide, venduto a 1.000 euro.

Rai porte aperte: la magia della tv per oltre 500 studenti

Grande entusiasmo anche per Rai Porte Aperte, il progetto realizzato grazie alla media partnership con Rai, che ha coinvolto oltre 500 ragazzi dai 5 ai 23 anni. Un’esperienza educativa e immersiva che ha permesso agli studenti di sperimentare dal vivo il mondo della produzione televisiva, confrontandosi con vere attrezzature per la messa in onda e ricoprendo ruoli come conduttori, inviati, tecnici del suono e operatori di regia. Un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte e stimolare vocazioni future.

Cosplay, mostre e saluti: il gran finale e l’arrivederci al 2026

A chiudere la kermesse è stato il Gran Cosplay Contest, che ha incoronato Giovanni Vadalà Castiglia vincitore assoluto, “The Best”, con il cosplay de Il cacciatore Bloodborne, premiato con un MacBook Air messo in palio dalla produzione del festival. Prima dei saluti finali, il direttore Antonio Mannino, affiancato dal vicedirettore Gianluca Impegnoso e dallo staff, ha dato appuntamento alla prossima edizione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026. Intanto, fino al 15 giugno, i visitatori potranno continuare a vivere la magia del festival con due mostre gratuite al Palazzo della Cultura: “L’Odissea illustrata da Paolo Barbieri” e “Il Signore degli Anelli – Trinacria edition”.