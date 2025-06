Si ritorna a parlare della violenta eruzione avvenuta ieri sull’Etna! Le immagini dei turisti in fuga hanno fatto il giro del web, suscitando reazioni e critiche da parte di cittadini, esperti e autorità locali.

A dir la sua anche il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che ha espresso forti perplessità sulla presenza di turisti in quota, nelle immediate vicinanze delle aree eruttive. “Una giornata di fortuna” dichiara il primo cittadino del comune etneo, sul fatto che non ci siano stati né feriti né incidenti gravi per l’incolumità delle persone.

Le dichiarazioni di Caputo

“Oggi si è corso un grave pericolo e mi spiace se ne parli poco. – dichiara Carlo Caputo – Alle 5.30 del mattino ci giunge la chiamata e l’sms inviato dal sistema automatico Etnas: “altissima probabilità di accadimento”. Perché si è consentito di portare turisti in quota? Oggi è stata una giornata di fortuna, solo fortuna ma non si può contare sempre sul caso.”

Aggiungendo con toni critici: “occorre una forte presa di coscienza sui rischi ed occorre INTERDIRE il perimetro individuato dalla protezione civile quando necessita. Non possiamo guardare solo al denaro! Il sistema di preavviso Etnas voluto dal dirigente della protezione civile Salvo Cocina funziona benissimo, a cosa serve se poi non ci sono azioni conseguenziali? A svegliarti di notte o di primo mattino???”

La violenta eruzione di ieri

La violenta eruzione di ieri ha causato ben tre colate laviche: una si è diretta verso sud, una seconda verso est, ramificandosi in più rami, mentre l’ultima, originatasi alla base del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est, si è spostata verso nord. Attualmente in fase di raffreddamento. Inoltre si è anche verificato il crollo di una parte del cratere di Sud-Est dell’Etna, uno dei più attivi del vulcano, che ha generato una nube eruttiva alta diversi chilometri. La colonna di cenere e gas si è rapidamente innalzata, risultando visibile a grande distanza e creando uno spettacolo suggestivo ma anche fonte di preoccupazione per le comunità locali.