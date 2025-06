L’amministrazione comunale di Catania ha portato a termine un altro obiettivo di riqualificazione urbana! Dopo l’inaugurazione del parcheggio scambiatore Famà e dell’annesso parco verde, è stato completato anche l’intervento su Piazza Michelangelo, una delle aree nevralgiche del traffico e della vita cittadina, collocata tra viale Vittorio Veneto e la circonvallazione. Il progetto, promosso dal sindaco Trantino e realizzato sotto la supervisione dell’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Sergio Parisi, punta a restituire decoro, funzionalità e vivibilità a uno spazio pubblico a lungo trascurato.

Il nuovo volto di Piazza Michelangelo: pavimentazione, verde urbano e arredo moderno

I lavori di restyling eseguiti negli ultimi mesi, hanno interessato innanzitutto il rifacimento completo della pavimentazione, sostituendo le superfici risalenti agli anni ’70 ormai danneggiate e non più adeguate. Parallelamente, sono state ampliate le aree verdi e le aiuole, con attenzione alla tutela del patrimonio arboreo esistente: le radici degli alberi sono state infatti rispettate e integrate nella nuova configurazione dello spazio. L’intervento non si è limitato all’aspetto estetico, ma ha tenuto conto anche delle esigenze quotidiane dei cittadini, puntando sulla qualità della permanenza in piazza.

Gli interventi: luce, sicurezza e memoria condivisa

Per migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica è stato installato un moderno impianto di illuminazione a LED. A completare l’arredo urbano sono state collocate 22 nuove panchine, pensate per rendere la piazza un luogo più accogliente e confortevole per i cittadini. La riorganizzazione degli stalli di sosta è stata progettata in sintonia con la presenza del vicino parcheggio intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia nel 1995: un modo per legare riqualificazione e memoria, trasformando gli spazi pubblici in luoghi vivi, funzionali e ricchi di significato.