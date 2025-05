Etna Comics 2025 è iniziato, e lo ha fatto già con il pienone di gente, nel corso della giornata inaugurale svoltasi ieri, presso la consueta location del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Un’ edizione, quella di quest’anno, nonché la 13esima, con una dedica speciale a una delle personalità più importanti nel panorama artistico di Catania, della Sicilia e di tutta Italia, ovvero la figura di Franco Battiato. Lo dimostra il manifesto ufficiale di IgorT, con il Maestro assoluto protagonista, e la variant cover di Val Romeo, entrambi accomunati da un’ unica opera “La Cura”, che fa da filo conduttore tra le due realizzazioni. Ai microfoni di LiveUniCT è intervenuta proprio l’autrice della variant cover.

Una dedica speciale

È stato un vero e proprio atto d’amore quello di raffigurare il Maestro Franco Battiato nei 2 manifesti di questa edizione di Etna Comics. Val Romeo ha espresso, con gioia, il suo orgoglio per quanto realizzato: “Sono molto onorata di aver partecipato come illustratrice di questo manifesto variant perché ci tenevo tantissimo a raffigurare quest’opera di Battiato che è ‘La Cura’ che secondo me è un capolavoro. In qualche modo è anche una preghiera, una sorta di canale attraverso cui le divinità abbiano parlato per darci conforto e per darci il segreto della felicità, quello di prendersi cura delle cose e delle persone che amiamo, quindi la cura come promessa di felicità, ed è un messaggio bellissimo”.

Un manifesto realizzato sulle note del Maestro

“Ti proteggerò, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, tua natura”, sono i frammenti del brano di Battiato scelti per arricchire il suo manifesto della sua Wonder Woman, chiara sottolineatura alla figura della donna, in compagnia di Franco Battiato. Un ascolto, quello del brano ‘La Cura’, che ha accompagnato Val Romeo anche durante la realizzazione. “Mentre disegnavo è stato di ispirazione, come sempre ma in particolare in quel momento. È una canzone di cui non mi stancherò mai“.

Era il mese di dicembre quando a Val Romeo è stato proposto di fare il manifesto. Ma lei è una presenza costante di questo festival, essendoci stata per tutte le edizioni.

Musica e fumetto

Se l’anno scorso il tema era Pirandello, lasciando intendere un importante rapporto tra fumetto e letteratura, si può dire lo stesso per questa edizione dove il fumetto “sposa” la musica. “Il fumetto nasce nell’antico Egitto con i geroglifici che raccontano la loro vita e le loro usanze — spiega Val Romeo—, quindi è un arte che è nata con la civiltà”.

Val Romeo si trova nell’area della Artist Alley, allo stand Spazio Bonelli.