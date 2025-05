Meteo Sicilia: un fine settimana all’insegna del sole e del caldo grazie all’arrivo dell’anticiclone africano. Le giornate dal 30 maggio al 1° giugno saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili e cieli sereni su tutta l’isola. Temperature in aumento, venti deboli e mari generalmente poco mossi rendono questo weekend ideale per godersi il mare o una gita fuori porta. Di seguito, le previsioni dettagliate giorno per giorno.

Meteo Sicilia, venerdì 30 maggio

La giornata di venerdì sarà dominata da un robusto campo di alta pressione. Il Meteo Sicilia prevede tempo stabile e soleggiato su tutte le province, con temperature massime tra i 24°C e i 29°C. A Catania e Siracusa si toccheranno i valori più alti, mentre le aree interne come Enna registreranno temperature più miti. Venti deboli o moderati, mari mossi e zero termico intorno ai 3600 metri.

Sabato 31 maggio

Sabato continuerà il dominio dell’anticiclone africano, garantendo una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori estivi, tra i 22°C e i 29°C, mentre i venti soffieranno moderati da nord-est. Il mare sarà poco mosso o mosso, con zero termico in risalita fino a 3700 metri.

Meteo Sicilia, domenica 1° giugno

Domenica si conferma il bel tempo su tutta la Sicilia. Il Meteo Sicilia annuncia un’altra giornata assolata, con venti deboli settentrionali e temperature elevate, comprese tra i 24°C e i 29°C nelle principali città costiere come Catania, Siracusa e Palermo. Anche le zone interne godranno di cieli sereni o al più leggermente velati, ideali per escursioni o attività all’aperto. Il clima si manterrà perfetto per chi vuole approfittare del weekend per rilassarsi al mare o visitare i borghi dell’entroterra. I mari saranno poco mossi, mentre lo zero termico salirà ulteriormente, attestandosi intorno ai 3850 metri, segno di un’aria sempre più calda in quota.