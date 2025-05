È iniziata ufficialmente questa mattina, venerdì 30 maggio, la tredicesima edizione dell’Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop.

Il taglio del nastro

L’apertura si è svolta in piazza Papa Giovanni XXIII (lato via Archimede), dove il tradizionale taglio del nastro ha dato ufficialmente il via a quattro giorni di eventi, incontri e spettacoli. Presenti le principali autorità locali: Antonio Mannino (direttore), Gianluca Impegnoso (vicedirettore), Gaetano Galvagno (presidente dell’Ars), Enrico Trantino (sindaco di Catania) e Giuseppe Bellassai (questore).

Un momento simbolico, accompagnato da un’ondata di entusiasmo e partecipazione, che trasformerà ancora una volta Catania in un crocevia culturale, tra creatività, arte e passione. Non è mancato il pubblico, accorso numeroso per vivere dal vivo l’inizio di un’edizione che si preannuncia da record.

Tre zone, una città in festa: la mappa del festival

Etna Comics 2025 si snoda quest’anno su tre zone principali. Si parte dalla Zona 1 con l’apertura in piazza, per poi proseguire al centro fieristico Le Ciminiere (Zona 2), cuore pulsante dell’evento, fino a coinvolgere anche il Palazzo della Cultura (Zona 3).

Tra gli ospiti attesi oggi nelle diverse aree del festival: Alex Saviuk (Spider-Man), Nick Dragotta (Absolute Batman), Yumiko Igarashi (Candy Candy), e Paolo Barbieri e Cliff Wright in Area Fantasy. In Area Games e Videogames, si alterneranno creator come Camihawke, Tom Wänerstrand, Kyrenis, Kyasarin e molti altri. Da non perdere anche la cover variant Topolino n.3627 allo stand Panini Comics, dedicata proprio a Battiato.

Tributi, concerti, scuola: la prima giornata

Il programma odierno culminerà nel tributo musicale a Franco Battiato alle ore 18 con i Musikanten, seguito alle 20 dal concerto degli Sugarfree, storica band catanese. Ampio spazio anche alla formazione: parte oggi, con priorità alle scuole, il progetto Rai Porte Aperte, che offre agli studenti un’esperienza immersiva in un vero set televisivo allestito nel padiglione E4.

Non mancano anche gli appuntamenti culturali: da oggi sarà possibile ritirare i biglietti per assistere all’undicesima edizione del Premio Angelo D’Arrigo – Ad ali spiegate, in programma domenica 1 giugno alle 21. Ospite d’onore Fiorenzo Marco Galli, direttore del Museo Scienza e Tecnologia di Milano, e a chiudere la serata Giorgio Vanni, icona delle sigle dei cartoon.