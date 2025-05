Concorso consiglieri di Stato 2025: Il Concorso consiglieri di Stato 2025 è stato ufficialmente indetto per la copertura di due posti nella magistratura amministrativa.

Concorso consiglieri di Stato 2025: Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda diverse categorie di funzionari e magistrati in possesso di specifici requisiti di anzianità e titolo di studio. In particolare, possono partecipare:

Magistrati dei TAR con almeno un anno di anzianità;

con almeno un anno di anzianità; Magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di servizio;

con almeno quattro anni di servizio; Magistrati della Corte dei conti e avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

e avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità; Funzionari del Senato o della Camera con almeno quattro anni nella carriera direttiva;

Dirigenti dello Stato o enti pubblici con almeno cinque anni nella qualifica, se in possesso di laurea in giurisprudenza.

Concorso consiglieri di Stato 2025: Modalità di selezione

Il percorso selettivo del concorso consiglieri di Stato 2025 si articola in una valutazione preliminare dei titoli, cinque prove scritte e una prova orale obbligatoria, con la possibilità di sostenere anche una prova orale facoltativa in lingua straniera. La valutazione dei titoli deve totalizzare almeno 25 punti per accedere agli scritti. Le prove verteranno su discipline giuridiche e finanziarie, tra cui diritto civile, diritto amministrativo e scienza delle finanze. L’orale include anche materie come diritto costituzionale, penale, lavoro ed economia politica.

Scadenze e modalità di invio della domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 26 giugno 2025, esclusivamente in formato cartaceo, in un plico sigillato da consegnare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – U.S.R.I., a Roma. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC valido per le comunicazioni ufficiali. Alla domanda devono essere allegati il curriculum, le pubblicazioni e i titoli valutabili.

Concorso consiglieri di Stato 2025: Dove consultare il bando completo

Il bando ufficiale del concorso è disponibile in formato PDF ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2025. Si consiglia di leggerlo attentamente per tutti i dettagli sulle prove, le modalità di valutazione e le comunicazioni successive.

Informazioni sull’ente: il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è l’organo supremo della giustizia amministrativa in Italia. Esercita sia funzioni giurisdizionali, giudicando in secondo grado sui ricorsi contro le decisioni dei TAR, sia funzioni consultive, fornendo pareri alla pubblica amministrazione su atti normativi e regolamentari.