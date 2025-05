Tra memoria e futuro, i luoghi della cultura restano accessibili in una giornata simbolo dell’identità italiana. La città accoglie cittadini e visitatori con mostre e percorsi immersivi aperti a tutti.

Cosa fare il 2 giugno

Il 2 giugno, Catania non si limita a commemorare la nascita della Repubblica Italiana. La città etnea sceglie di farlo nel modo più autentico e incisivo: aprendo le porte della sua memoria storica e culturale, rendendo i musei delle Ciminiere vivi protagonisti di una giornata che appartiene a tutti.

Nello storico complesso industriale di viale Africa, cuore della cultura museale cittadina, restano regolarmente accessibili tre importanti poli: il Museo del Cinema, il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943 e la Mostra Permanente di Cartografia Storica – Collezione La Gumina. Un’apertura che, mai come quest’anno, assume un significato profondo, grazie anche alla concomitanza con Etna Comics 2025, il festival internazionale del fumetto e della cultura pop che richiama ogni anno migliaia di giovani da tutta Italia.

Un viaggio tra le storie che ci hanno resi Repubblica

Il Museo dello Sbarco, fiore all’occhiello della città, offre un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Lì, tra rifugi antiaerei ricostruiti, suoni di sirene e testimonianze d’epoca, il visitatore viene trasportato in un momento cruciale per la storia dell’Italia moderna: il 1943, anno dello sbarco alleato in Sicilia, preludio alla liberazione dal fascismo. In una giornata come il 2 giugno, quel percorso diventa ancor più significativo: un invito a non dimenticare il prezzo della democrazia.

Tra gli ambienti ricostruiti spiccano una piazza di un paesino, un rifugio antiaereo, un bunker e la tenda in cui fu firmato l’armistizio il 3 settembre del ’43. Visitabili dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Indirizzo: Centro culturale fieristico “Le Ciminiere”, Piazzale R.Chinnici (ex Asia);

Email: museosbarco@cittametropolitana.ct.it

A pochi passi, il Museo del Cinema ci racconta un altro volto dell’identità nazionale, quello culturale e creativo. Attraverso locandine, pellicole, scenografie e costumi, viene celebrato il patrimonio cinematografico italiano e il suo legame con la Sicilia. È un luogo dove la settima arte non è solo intrattenimento, ma specchio dell’evoluzione sociale e politica del Paese.

L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: museo.cinema@cittametropolitana.ct.it

Infine, per gli appassionati di storia e geografia, la Mostra Permanente di Cartografia Storica – Collezione La Gumina propone un itinerario affascinante attraverso antiche mappe della Sicilia: preziosi documenti che testimoniano come, nei secoli, è cambiata la percezione dell’isola nel mondo. Una prospettiva unica su un territorio che, da sempre, è crocevia di culture.

Il calendario delle aperture – chiusure, gli orari e le modalità d’ingresso possono subire variazioni. Si invitano i visitatori ad acquisirne conferma prima di effettuare la visita telefonando al numero 095 4013072.

Tra memoria storica e cultura pop

Quest’anno la Festa della Repubblica ha un alleato speciale: Etna Comics. La convivenza tra l’evento e l’apertura dei musei non è solo una coincidenza logistica, ma un ponte generazionale. Mentre i padiglioni della fiera si animano di cosplay, illustratori e fumettisti internazionali, a pochi metri si può fare un salto nella storia che ha reso possibile anche la libertà di esprimersi attraverso l’arte e la creatività.

Per molti giovani, sarà l'occasione per scoprire che cultura non è solo quella dei banchi di scuola, ma anche quella che si incontra nei corridoi di un museo. Ed è proprio nei giorni di festa che queste scoperte hanno un sapore più speciale.