In occasione dell’edizione 2025 di Etna Comics, sarà disponibile il biglietto speciale “METRO Comics 2025”, un carnet da 20 corse valido per viaggiare in Metropolitana dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Al prezzo speciale di 5 euro, questo ticket consente un totale di 20 corse che possono essere utilizzate in qualsiasi combinazione, da una o più persone, durante l’intero periodo della manifestazione. Una volta effettuate tutte le 20 validazioni, il carnet si considera esaurito e non più utilizzabile.

Dove e come acquistarlo

A partire da giovedì 29 maggio 2025, “METRO Comics 2025” sarà acquistabile in formato digitale tramite l’app FCE oppure in formato cartaceo presso la biglietteria FCE della stazione Catania Borgo e presso tutte le emettitrici automatiche presenti nelle stazioni della metropolitana.