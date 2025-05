Eventi Catania: Dal Job Meeting alla Corsa del Ricordo, cinque appuntamenti da non perdere a fine maggio e inizio giugno!

Job Meeting Catania

Il 5 giugno, alla Cittadella Universitaria, torna il Job Meeting Catania, evento gratuito dedicato a laureandi e neolaureati di tutta la Sicilia. Organizzato da Cesop HR Consulting e dall’Università di Catania, l’iniziativa offre una giornata ricca di workshop, orientamento personalizzato, presentazioni aziendali e colloqui con recruiter di importanti aziende come PwC, Lidl, Webuild, DXC Technology. Spiccano attività come il CV Check e il nuovo LinkedIn Check, pensato per aiutare i giovani a presentarsi efficacemente online. Con oltre 30 aziende partecipanti, l’obiettivo è fornire supporto concreto nell’ingresso nel mondo del lavoro.

Eventi Catania, GreenMindAI Hackathon: Intelligenza Artificiale per la città del futuro

Dal 27 al 29 maggio, il Palazzo della Cultura ospita il GreenMindAI Catania Hackathon, promosso dal Comune e dall’Università di Catania. Si tratta di una maratona progettuale in cui esperti digitali, studenti e professionisti collaborano per ideare soluzioni intelligenti a sfide urbane. Tra i temi: gestione dei rifiuti, risparmio idrico, cura del verde e gestione della cenere vulcanica dell’Etna. I progetti saranno supportati da mentor accademici e mirano a rendere Catania un esempio di innovazione urbana sostenibile.

Eventi Catania, “Maggio In…forma”: prevenzione al centro in Piazza Stesicoro

Il 31 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, Piazza Stesicoro ospita l’evento conclusivo della decima edizione di Maggio In…forma, una campagna di prevenzione dei tumori al seno. Durante la giornata verranno raccolte le prenotazioni per screening mammografici gratuiti rivolti alle donne tra i 40 e i 49 anni. Un’iniziativa concreta di sensibilizzazione e prevenzione, promossa in collaborazione con enti sanitari locali.

Corsa del Ricordo 2025: memoria e sport sul Lungomare di Ognina

Il 1° giugno, alle ore 9:30, parte da Piazza del Tricolore la terza edizione della Corsa del Ricordo, organizzata dal Comitato Provinciale ASI Catania. La manifestazione unisce sport, salute e memoria collettiva in un percorso emozionante lungo il suggestivo Lungomare di Ognina. Una giornata all’insegna del benessere e della condivisione.

Eventi Catania, Student Lab: una serata di arte e comunità

Il 30 maggio, alle ore 19:30, lo Student Lab di via Firenze celebra il primo anno dell’associazione Burattini Senza Fili APS con un evento gratuito. In programma: open mic tematici, musica live, proiezioni, cinequiz, DJ set e la possibilità di tesserarsi. Un momento di condivisione tra creatività, arte indipendente e partecipazione sociale, rivolto a tutte le età.