Bonus Benessere 2025: L’INPS ha ufficialmente pubblicato gli elenchi dei beneficiari del Bonus Benessere 2025, l’agevolazione economica destinata a sostenere i soggiorni estivi dei pensionati e delle loro famiglie. Il contributo è previsto dal bando “Estate INPSieme Senior 2025” e offre la possibilità di usufruire di vacanze organizzate in Italia o all’estero, compresa la formula crociera. Si tratta di un’iniziativa annuale che mira a promuovere la socializzazione, il benessere e l’autonomia dei cittadini senior, offrendo al contempo una preziosa opportunità di svago.

Chi può accedere al Bonus Benessere 2025

Il Bonus Benessere 2025 è destinato a pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta dello 0,15% sulla pensione, purché abbiano almeno un anno di iscrizione continuativa. Rientrano anche i pensionati a carico del Fondo ex IPOST. Oltre al titolare del diritto, possono beneficiare del contributo anche il coniuge e i figli disabili conviventi, a condizione che siano inclusi nell’attestazione ISEE del pensionato.

Cosa copre il Bonus Benessere 2025

Il contributo INPS copre parzialmente o totalmente il costo di un soggiorno estivo, della durata di otto o quindici giorni, da svolgersi tra luglio e ottobre 2025. Sono ammessi soggiorni in strutture alberghiere italiane o estere, oltre a viaggi in crociera. L’organizzazione è a carico di tour operator o agenzie di viaggio selezionati dal beneficiario. Il pacchetto deve includere vitto, alloggio, trasporto, eventuali escursioni e attività ricreative, oltre alla copertura assicurativa. Sono escluse le prenotazioni online o dirette con le strutture.

Importo del contributo e criteri ISEE

L’importo del Bonus Benessere 2025 varia in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente, dando priorità ai soggetti con disabilità grave. Le cifre sono:

800 euro per soggiorni di 8 giorni/7 notti

per soggiorni di 1.400 euro per soggiorni di 15 giorni/14 notti

Il contributo copre fino al 100% del costo per ISEE fino a 8.000 euro, 90% per ISEE tra 16.000 e 24.000 euro e 65% oltre i 56.000 euro. Le graduatorie sono state stilate in ordine crescente di ISEE.

Scorrimento graduatorie e modalità di pagamento

Per chi non è rientrato nella prima graduatoria, è prevista una fase di ripescaggio il 12 giugno 2025, in caso di rinunce. I beneficiari devono caricare la documentazione richiesta entro il 26 giugno. Il contributo sarà versato in due tranches:

20% di acconto entro il 17 luglio (o 31 luglio per i ripescati)

di acconto entro il 17 luglio (o 31 luglio per i ripescati) 80% di saldo entro il 27 novembre 2025 o il 17 febbraio 2026, in base alla data di caricamento dei documenti

È essenziale conservare fatture e ricevute valide, contenenti dati completi sui partecipanti e i servizi acquistati.

Come consultare il portale INPS

Per accedere alla propria posizione, verificare l’esito del concorso o consultare documenti passati, è necessario collegarsi al sito dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS. In questa sezione è possibile caricare la documentazione e seguire tutte le fasi della procedura.