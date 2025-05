Assunzioni Ministero Giustizia 2025: Nel 2025 sono previste importanti assunzioni nel Ministero della Giustizia, con un nuovo concorso pubblico che offrirà tra 2600 e 2800 posti per il profilo di Cancelliere esperto. L’annuncio è stato dato dal Viceministro Francesco Paolo Sisto, durante un convegno alla Corte di Cassazione. Il bando, in fase di autorizzazione da parte della Funzione Pubblica, sarà rivolto principalmente a diplomati e punta a rafforzare il personale negli uffici giudiziari di tutta Italia.

Assunzioni Ministero Giustizia 2025: Chi può partecipare al concorso

Per partecipare al concorso sarà sufficiente possedere un diploma di scuola superiore quinquennale. Tuttavia, verranno valorizzati ulteriori titoli e l’esperienza professionale, in particolare quella maturata all’interno dell’Ufficio per il Processo. Si tratta di un’opportunità concreta per chi ha già collaborato con l’amministrazione giudiziaria e punta a una stabilizzazione del proprio impiego.

Prove d’esame e materie da studiare

La selezione si svolgerà per titoli ed esami e, come nel precedente bando, potrebbe consistere in una prova orale unica. Le materie d’esame saranno:

Elementi di diritto amministrativo

Elementi di diritto processuale civile e penale

Ordinamento giudiziario

Normativa anticorruzione e trasparenza

Nozioni sui servizi di cancelleria

Informatica e lingua inglese

Chi vuole prepararsi con largo anticipo può già consultare i manuali specifici disponibili in commercio, utili anche per esercitarsi con simulazioni online.

Assunzioni Ministero Giustizia 2025: Sedi di lavoro e retribuzione

I vincitori saranno assunti negli uffici giudiziari di tutta Italia, tra cui tribunali, corti d’appello, procure e strutture centrali del Ministero. Il profilo di Cancelliere esperto rientra nell’Area Seconda del contratto delle Funzioni Centrali, con una retribuzione base annua di circa 20.884 euro lordi, a cui si aggiungono tredicesima e indennità di amministrazione di circa 3.781 euro.

Assunzioni Ministero Giustizia 2025: Dove trovare il bando

Il bando ufficiale sarà pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia (sezione “Amministrazione Trasparente”) e su inPA, la piattaforma per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.