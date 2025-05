È stata presentata ieri mattina, nella Sala Riunioni del Coni di Catania, la prima edizione dell’Aetna Cup, manifestazione sportiva multidisciplinare promossa da Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). In programma dal 30 maggio al 2 giugno, l’evento coinvolgerà oltre 2500 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’Aetna Cup prende ispirazione dal successo del Mondiale Csain dello scorso anno, ospitato anch’esso a Catania, e punta a integrare sport, turismo e cultura in un’unica grande esperienza collettiva. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18:30 presso il Campo Scuola di Picanello, alla presenza di tecnici, delegazioni e autorità.

Un ricco programma tra finali nazionali e tornei internazionali

Il calendario delle attività sportive è fitto e diversificato. Il calcio giovanile sarà protagonista con le finali nazionali su più impianti cittadini, dal 31 maggio al 2 giugno. Il karate disputerà il campionato nazionale al PalaAbramo nei giorni 31 maggio e 1 giugno, mentre la ginnastica ritmica sarà in scena al PalaVolcan di Acireale il 31 mattina. Lo stesso giorno, a Nicolosi, si terrà un evento speciale di equitazione rivolto anche alla disabilità, momento significativo di inclusione e sensibilizzazione. Il padel vedrà il campionato nazionale Almiron su due giornate (31 maggio e 1 giugno), mentre il badminton ospiterà un torneo internazionale con Malta al PalaNitta. Il 2 giugno, oltre alle finali calcistiche, è previsto un evento dedicato ai giovani portieri e il debutto del minivolley al PalaAbramo, per un gran finale festoso e coinvolgente.

Un evento che unisce sport, comunità e inclusione

Durante la conferenza stampa, il presidente nazionale Csain, Salvatore Spinella, ha sottolineato l’importanza dell’Aetna Cup come simbolo di una visione sportiva ampia e inclusiva. “Questa manifestazione rappresenta lo spirito dello Csain e la nostra volontà di promuovere lo sport in ogni forma. Sarà un festival aperto a tutti”, ha dichiarato. Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale e coordinatore dell’evento, ha evidenziato la sinergia con enti locali e la qualità dell’organizzazione, mentre Davide Bandieramonte, delegato Coni Catania, ha ribadito il ruolo della città come polo sportivo nazionale. L’Aetna Cup si presenta quindi come una nuova grande sfida per la promozione dello sport, dell’inclusione e del territorio.