Prenderà il via nella giornata di oggi, mercoledì 28 maggio alle ore 16, presso l’auditorium “De Carlo” del Dipartimento di Scienze umanistiche (ex Monastero dei Benedettini), il primo dei cinque confronti pubblici previsti i candidati alla carica di rettore o rettrice dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031, in vista del primo turno di votazioni fissato per lunedì 23 giugno. Un momento fondamentale della corsa al rettorato in cui i candidati, i docenti Salvatore Baglio, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica, Enrico Foti, ordinario di Idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, Ida Angela Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza e Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare, esporranno i propri programmi e risponderanno alle domande provenienti dalla comunità accademica.

Si ricorda che oltre alla partecipazione in presenza, le assemblee saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università, così da garantire la più ampia partecipazione possibile e offrire uno spazio trasparente di confronto e dibattito.

I confronti tra i candidati: un dialogo aperto e trasparente

Il ciclo di incontri, promosso dalla commissione elettorale guidata dal decano Biagio Ricceri, è concepito come uno spazio di confronto libero e costruttivo, nel rispetto del principio di trasparenza e partecipazione, in cui i candidati avranno l’opportunità di illustrare le proprie proposte programmatiche e di confrontarsi apertamente con le domande e le osservazioni provenienti da tutte le componenti dell’università: docenti, personale tecnico-amministrativo, personale non strutturato e studenti. Questo tipo di appuntamento, previsto dal regolamento elettorale dell’Ateneo, è pensato per stimolare un dialogo diretto e approfondito, lontano dalle sole dichiarazioni formali, permettendo ai partecipanti di valutare concretamente le capacità di ascolto, leadership e visione dei candidati, nella prospettiva di un voto informato, più consapevole e democratico.

Focus sui dipartimenti: incontri mirati per una campagna diffusa

Il primo appuntamento sarà rivolto in particolare alle comunità dei dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze politiche e sociali, Scienze della Formazione, Scienze umanistiche e la Struttura didattica speciale di Ragusa. Il secondo confronto è già fissato per mercoledì 4 giugno, alle ore 16, nell’aula magna del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente con sede in via S. Sofia 100. In quell’occasione, il dialogo sarà esteso ai dipartimenti delle aree scientifica, tecnologica e sanitaria, tra cui Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali, Scienze chimiche, Scienze del Farmaco e della Salute, oltre ai dipartimenti di Ingegneria e alle Strutture didattiche speciali di Siracusa.