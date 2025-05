La tredicesima edizione della più bella fiera del fumetto sta per tornare! L’Etna Comics, che quest’anno si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, trasformerà Catania e le ciminiera in una piccola città completamente dedicata al fumetto, gaming e cultura pop.

Le tre zone della fiera

Quest’anno l’intera fiera sarà suddivisa in tre aeree tematiche. La prima area, chiamata Asian Wave, trasformerà piazza Giovanni XXIII in un vivace centro dedicato alla cultura orientale. La seconda area si concentrerà sui padiglioni storici del centro fieristico Le Ciminiere e sulle tendostrutture allestite in piazzale Rocco Chinnici. Infine, la terza area, situata nel Palazzo della Cultura, ospiterà esposizioni e un’area gioco; questa zona è raggiungibile comodamente e gratuitamente con una navetta che partirà dalla zona 1.

Partneship con la Rai e l’area comics

Una delle grandi novità per questa nuova edizione è la media partnership con Rai, che porterà all’interno del padiglione E4 il progetto Rai Porte Aperte, rivolto agli studenti di tutte le età. Qui sarà allestito un vero set televisivo dove, affiancati da professionisti Rai, i partecipanti potranno mettersi alla prova con attrezzature reali per la messa in onda, vestendo i panni di conduttore, inviato, operatore di ripresa, regista, mixer video e audio, o microfonista.

Nel contempo, il fiore all’occhiello della manifestazione resterà l’Area Comics, che vedrà protagonisti nomi di spicco come Igort, autore del manifesto ufficiale, la scrittrice bonelliana Val Romeo, ideatrice della cover variant, e Alessandro Pastrovicchio, che ha realizzato la cover in edizione limitata del numero 3627 di Topolino.

Alcuni degli ospiti presenti

Tra gli ospiti speciali di quest’anno nell’ Area Games vi sarà Camihawke, alias Camilla Boniardi, appassionata giocatrice diventata ben presto un vero e proprio fenomeno del web. Nell’Area Videogames grande attesa per Giorgio “Pow3r” Calandrelli, streamer ed ex pro player, che terrà due talk esclusivi dal vivo. Per la prima volta in Creator Lounge saranno presenti la Vtuber LallaWaffle e Krisfits, content creator che promuove la cultura Hentai rompendo tabù e pregiudizi.

In Area Letteratura Fantasy debutta la Potter Alley, dedicata all’universo di Harry Potter, con ospiti come Devon Murray (Seamus Finnigan nella saga), Cliff Wright, Francesco Vairano, Marina Lenti e Serena Riglietti.

L’Area Movie vedrà protagonista il comico surreale Maccio Capatonda. Sul palco, gli Sugarfree apriranno la prima serata. Grande attesa anche per Giorgio Vanni, star della terza serata con uno show inedito. Inoltre, il Premio Angelo D’Arrigo, giunto all’undicesima edizione, sarà consegnato a Fiorenzo Marco Galli, direttore del Museo Scienza e Tecnologia di Milano.