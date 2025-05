Concorsi pubblici: tra il 26 e il 31 maggio 2025 scadranno numerosi concorsi pubblici. Rimangono ancora per pochi giorni per poter inviare domanda e approfittare di interessanti opportunità di lavoro nel settore pubblico.

Le selezioni aperte sono rivolte sia a diplomati che a laureati e, nella maggior parte dei casi, non richiedono esperienza pregressa né impongono particolari limiti di età, ad eccezione dei concorsi in ambito militare. Si tratta quindi di occasioni accessibili a un’ampia platea di candidati, ideali per chi cerca un impiego stabile nella pubblica amministrazione.

Concorsi pubblici, Ministero della cultura

Nuove opportunità professionali arrivano dal Ministero della Cultura, che ha avviato una selezione finalizzata al conferimento di incarichi per attività di inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale. I professionisti selezionati saranno coinvolti in progetti di valorizzazione e tutela dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, contribuendo all’aggiornamento e alla digitalizzazione degli archivi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di potenziamento della gestione e della fruizione del patrimonio culturale italiano. Possono partecipare alla selezione laureati in discipline coerenti con l’ambito dei beni culturali, in possesso delle competenze richieste e con esperienza nel settore, anche a livello formativo. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro il termine del 31 maggio 2025.

Concorsi pubblici, Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso pubblico per il 2025 finalizzato all’assunzione di ispettori sanitari all’interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Questa selezione rappresenta un’importante opportunità per laureati nelle discipline di infermieristica, ortottica e assistenza oftalmologica, nonché in tecniche audiometriche, che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico con un ruolo di grande responsabilità e impegno nel campo della sicurezza e della salute. Il concorso è aperto esclusivamente ai candidati in possesso delle lauree indicate, che dovranno inviare la propria domanda di partecipazione entro il termine ultimo del 29 maggio 2025.

Concorsi pubblici, i bandi in Sicilia

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha pubblicato un concorso pubblico per la selezione di assistenti amministrativi. La procedura è aperta a tutti i candidati in possesso di un diploma di maturità, senza specifiche limitazioni sul tipo di titolo di studio. Questa nuova posizione lavorativa rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera entrare nel settore sanitario con un ruolo amministrativo, contribuendo alla gestione e al funzionamento delle strutture sanitarie provinciali. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 29 maggio 2025, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Inoltre il Comune di Grammichele, in provincia di Catania, ha indetto un concorso per assistenti sociali. Assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 29 maggio 2025.