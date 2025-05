Proseguono le azioni della Polizia di Stato per tutelare le condizioni di vita degli animali nel territorio della città di Catania. Troppo spessi gli animali sono costretti a rimanere in luoghi non idonei, delle vere e proprie stalle abusive. L’obiettivo è tutelare la salute degli animali, evitarne la macellazione e la partecipazione alle corse clandestine.

L’attività della Polizia di Stato e del Servizio veterinari dell’ASP, si inserisce in un più ampio e costante monitoraggio effettuato dalla Questura di Catania che ha consentito, anche quest’anno, l’efficace tutela della salute e della vita di diversi cavalli, il sequestro di stalle abusive nonché un’incisiva azione di prevenzione della macellazione abusiva e delle corse clandestine.

Diverse segnalazione a Librino

Negli scorsi giorni, i poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno compiuto un controllo in una stalla situata nel quartiere Librino dove è stato trovato un cavallo, tenuto in modalità e spazi non idonei. I poliziotti della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti immediatamente a rintracciare il titolare e a verificare il box in cui il cavallo era tenuto.

In particolare, dalle verifiche compiute nell’immediatezza dai medici veterinari dell’ASP è stato possibile riscontrare la mancanza del codice aziendale, che ha determinato l’elevazione di una sanzione di 1500 euro. Inoltre, l’assenza del documento di accompagnamento e la mancata registrazione del documento unifico identificazione hanno comportato la contestazione di ulteriori sanzioni al gestore per altri 600 euro.