Le elezioni si avvicinano, domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà per il referendum e chi dovrà ritirare per la prima volta la tessera elettorale potrà recarsi presso la Direzione Servizi Demografici del Centro Direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora n.23. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:00.

I giorni e luoghi

Nei giorni antecedenti alle elezioni l’orario sarà esteso: venerdì 6 giugno sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 18:00; sabato 7 giugno dalle ore 8:00 alle ore 18:00; domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00; lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle ore 15:00. Se si dovesse avere bisogno di un duplicato della tessera a causa di furto o smarrimento, oppure di richiedere la sostituzione per esaurimento degli spazi o l’aggiornamento per cambio di domicilio, può rivolgersi alla stessa Direzione Servizi Demografici, seguendo gli stessi orari, oppure presso le sedi delle sei Circoscrizioni comunali.

Gli uffici circoscrizionali saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, solo il giovedì aperti di pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17. Anche questi sportelli, a causa delle elezioni saranno aperti: venerdì 6 giugno dalle 9 alle 18:00; sabato 7 giugno dalle 8 alle 18:00; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23:00; infine lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15:00.

Chi potrà ritirare la tessera

La tessera potrà essere ritirata sia dalla persona richiedente con documento di identità oppure da una persona delegata che abbia con sé i moduli con la delega scritta e la copia del documento del proprietario della tessera. Per sostituzione per esaurimento degli spazi o cambio domicilio bisognerà esibire la tessera esaurita da sostituire. Per coloro che non sono autosufficienti o per gli ultra settantenni, l’Ufficio Elettorale della Direzione Servizi Demografici Decentramento e Statistica ha attivato un servizio per consegnare le tessere elettorali a domicilio. Per richiedere il servizio basterà seguire le indicazioni che si trovano sul sito del Comune di Catania.