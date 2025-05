Meteo Sicilia: via all’ultima settimana del mese di maggio, con temperature in aumento, segno di avvicinamento verso la stagione estiva. La settimana che sancirà la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno sembra segnare il cambio di rotta. Le temperature massime toccheranno anche i 30 gradi in alcune province.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni a partire dalla giornata di oggi, lunedì 26 maggio, fino a mercoledì 28 maggio.

Meteo Sicilia: lunedì 26 maggio

Giornata odierna con cielo completamente sereno in tutta la Sicilia e temperature in aumento rispetto al weekend appena trascorso. Spiccano le massime di Siracusa con 29 gradi e Agrigento con 28, province più calde dell’Isola. A Catania la massima è di 27 gradi, così come a Ragusa. Le temperature massime più basse si registrano a Enna e Trapani. I venti si alterneranno tra moderati e deboli. Sono, tuttavia, previsti sbalzi importanti con le temperature minime, dai 28 di massima, ad Agrigento la minima sarà di 11 gradi, così come a Siracusa.

Meteo Sicilia: martedì 27 maggio

Un ulteriore aumento di temperature sarà previsto per la giornata di domani, martedì 27 maggio. A Siracusa, provincia più calda la temperatura massima dovrebbe raggiungere ben 31 gradi, con Catania a seguire che ne toccherà 29 e Agrigento, Caltanissetta e Ragusa con 28. Cielo sereno ovunque e nessuna traccia di nuvole e pioggia. I venti si manterranno sempre deboli e moderati in tutte le province dell’Isola.

Meteo Sicilia: Mercoledì 28 maggio

Sulla stessa linea della giornata di martedì, mercoledì 28 maggio temperature massime che raggiungono anche i 30 gradi come ad Agrigento, 29 a Siracusa e 27 a Catania. Cielo che, quindi, si conferma sereno ovunque e con venti che si alternano tra deboli e moderati.

Ultima settimana di maggio che sembra segnare un cambio di rotta, in vista della stagione estiva. Da giovedì, infatti, le temperature dovrebbero aumentare ancora di qualche grado, raggiungendo i 32 di massima in alcune province.