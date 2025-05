Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Angela Nicotra e Pierfrancesco Veroux. Sono questi i 4 nomi a contendersi la carica di nuovo Rettore dell’Università di Catania, per il sessennio 2025-2031. La prima votazione si terrà il 23 giugno, mentre il 26 e il 30 giugno le eventuali seconda e terza. Nel caso in cui nessun candidato alla successione di Francesco Priolo dovesse raggiungere il quorum previsto si procederà al ballottaggio tra i due docenti che, nella terza votazione, hanno conseguito il maggior numero di voti. L’ eventuale ballottaggio è previsto per 3 luglio.

Il decano dei professori ordinari dell’Università di Catania, prof. Biagio Ricceri ha stabilito un calendario di incontri in vista del voto, in cui i candidati si confronteranno presentando alla comunità universitaria i propri programmi di governo.

Ecco quando saranno i 5 incontri che verranno trasmessi anche in streaming sul canale YouTube dell’Università di Catania: