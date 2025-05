Concorso Ministero del Turismo: è uscito il bando per titoli ed esami che mira a reclutare 180 unità di personale a tempo indeterminato. Per alcuni posti è sufficiente anche il solo diploma di maturità. Ecco tutte le informazioni necessarie come requisiti e procedure per candidarsi.

Concorso Ministero del Turismo: suddivisione dei posti

I 180 posti previsti dal bando sono così suddivisi:

Area dei Funzionari, ex Area III, F1

Giuridico-amministrativo – n. 40 unità

Economico-finanziario-contabile – n. 30 unità

Informatico-statistico – n. 25

Valorizzazione e sostegno del turismo – n. 35 unità

Comunicazione istituzionale – n. 5 unità

Tecnici (ingegneri e architetti) – n. 5 unità

Area degli Assistenti, ex Area II, F2

Giuridico-amministrativo – n. 20 unità

Economico-finanziario-contabile – n. 20 unità

Concorso Ministero del Turismo: requisiti

Per candidarsi al concorso bisogna soddisfare i requisiti generali previsti dalla riforma dei concorsi pubblici, che sono i seguenti:

Cittadinanza italiana;

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le stesse ragioni;

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Idoneità fisica all’impiego;

Possesso dei titoli di studio indicati per gli Assistenti e i Funzionari.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, invece, per i profili dell’Area dei Funzionari è richiesta la laurea, specifica per i vari posti, mentre per i profili dell’Area degli Assistenti è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria. Nel bando si può prendere visione dei titoli richiesti.

Come candidarsi

La candidatura va presentata solo ed esclusivamente in via telematica, sul Portale inPA, autenticandosi con le credenziali SPID, CIE, CNE o eIDAS. È necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 16 giugno 2025.