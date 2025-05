Il numero 3627 della nuova uscita di Topolino sarà dedicato a Franco Battiato! Si renderà omaggio al grande cantautore catanese con una cover esclusiva disegnata da Alessandro Pastrovicchio. L’illustrazione riprende l’iconica e amata copertina dell’album “La voce del padrone” (1981), sostituendo la figura del musicista con Pippo, senza snaturare l’impostazione grafica originale.

L’anteprima presente all’Etna Comics 2025

L’edizione speciale sarà svelata in anteprima esclusiva durante Etna Comics 2025, presso lo stand Panini Comics Italia nell’#AreaComics, dal 30 maggio al 2 giugno. Si tratterà di una tiratura limitata, pensata appositamente per celebrare il pubblico della fiera e offrire loro un prodotto unico e da collezione, disponibile solo in occasione dell’evento. Un omaggio sentito e significativo, reso ancora più speciale dal fatto che il simbolo scelto per rappresentare l’edizione 2025 di Etna Comics sarà proprio Franco Battiato. Un artista straordinario, profondamente legato alla Sicilia e capace di lasciare un segno indelebile nella musica, nella cultura e nell’immaginario collettivo. La sua figura accompagnerà l’intera manifestazione, ispirando contenuti, iniziative e atmosfere che ne celebreranno la grandezza.

Le uscite in edicola e gli altri cantanti

Al termine della manifestazione, la cover celebrativa sarà disponibile anche per il grande pubblico a partire dal 5 giugno, i collezionisti e gli appassionati che non potranno essere presenti a Catania potranno trovarla nelle migliori fumetterie e sul sito ufficiale panini.it. In questo modo, l’edizione speciale continuerà a vivere anche oltre i confini di Etna Comics, permettendo a tutti di portare a casa un pezzo unico che unisce passione per il fumetto e amore per la musica.

Con questa nuova uscita, Topolino rinnova il suo impegno nel rendere omaggio ai grandi nomi della musica italiana, proseguendo un percorso iniziato con successo negli scorsi anni. Dopo le celebrazioni dedicate a vere e proprie icone come Vasco Rossi, Renato Zero, Tiziano Ferro e Ligabue, è ora il momento di rendere tributo a Franco Battiato. A quattro anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 maggio 2021, il Maestro viene ricordato con un progetto che fonde disegno, musica e cultura pop in un omaggio affettuoso e suggestivo. Un’occasione per celebrare non solo l’artista, ma anche il suo pensiero visionario e la sua profonda connessione con la Sicilia e con il pubblico di ogni età.