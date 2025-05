È atterrato questa mattina all’aeroporto di Catania-Fontanarossa il primo volo diretto operato da Delta Air Lines proveniente dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, segnando l’avvio ufficiale di una nuova rotta transatlantica che collegherà quotidianamente la Sicilia orientale con gli Stati Uniti per tutta la durata della stagione estiva.

Un passo in avanti per il turismo

L’apertura di questa nuova connessione aerea rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle relazioni internazionali della regione e costituisce una novità storica per l’aeroporto catanese. “L’arrivo di Delta Air Lines a Catania con un volo diretto da New York rappresenta un risultato di grande rilevanza per la nostra terra”, ha commentato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, la società di gestione dell’aeroporto. “Questa tratta non solo incrementa la visibilità internazionale della Sicilia, ma testimonia anche la determinazione con cui SAC continua a lavorare per garantire collegamenti strategici con i più importanti scali del mondo, creando nuove opportunità per residenti, imprese locali e turisti internazionali”.

L’evento inaugurale è stato celebrato con una cerimonia ufficiale presso lo scalo etneo, alla quale hanno preso parte autorità istituzionali, rappresentanti del management di SAC e delegazioni della compagnia aerea americana. L’iniziativa, fortemente attesa, si inserisce in un quadro di progressiva espansione dell’offerta aeroportuale siciliana e rappresenta un’occasione significativa per promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio.