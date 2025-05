Anche per il 2025 si rinnova l’impegno della Regione Siciliana a favore dello sport giovanile e dell’inclusione sociale. Sono oltre 1.000 le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, su tutto il territorio regionale, hanno aderito all’iniziativa dei voucher sportivi destinati ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’attività fisica anche per le famiglie con minori possibilità economiche.

Le parole dell’assessore Elvira Amata

L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato l’elenco degli enti aderenti, comprendente sia chi partecipa per la prima volta sia chi ha già preso parte all’iniziativa negli ultimi due anni. Il progetto, finanziato con uno stanziamento di 3 milioni di euro previsto nella legge di stabilità regionale, si conferma così un pilastro delle politiche regionali per i giovani.

“Ringrazio tutti gli enti che anche quest’anno aderiscono all’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Elvira Amata – confermando il costante impegno corale per lo sport e per la crescita dei nostri bambini e adolescenti. Vogliamo rafforzare sempre di più le iniziative in questo settore attraverso specifici interventi fortemente orientati all’inclusività sociale, un obiettivo di grande importanza che ispira le azioni del mio assessorato”.

A chi saranno destinati i voucher

I voucher da 50 euro mensili saranno destinati a giovani tra i 6 e i 16 anni appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 12.000 euro, e permetteranno la partecipazione a corsi e attività sportive gestite da società e associazioni affiliate al Coni o al Comitato Italiano Paralimpico (Cip).

Il decreto ufficiale con l’elenco completo delle realtà aderenti è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana. Nei prossimi mesi verrà pubblicato l’avviso pubblico che disciplinerà le modalità di richiesta ed erogazione dei voucher da parte delle famiglie interessate.

Schifani sottolinea: “Lo sport è un veicolo di valori sani”

“Crediamo fortemente in questa misura – ha commentato il presidente della Regione Renato Schifani – che solo nel 2024 ha permesso a oltre 16 mila ragazze e ragazzi di praticare attività sportiva. Di fronte alle sfide di una società sempre più complessa, lo sport è un veicolo di valori sani e, in molti casi, una via d’uscita dalla devianza e dalla violenza. Per questo abbiamo voluto introdurre questo provvedimento fin dall’inizio della legislatura, incrementandone le risorse ogni anno”.

Con questa iniziativa, la Sicilia si conferma una delle regioni più attive nel promuovere lo sport come strumento educativo e sociale, garantendo pari opportunità di accesso e sostenendo il ruolo fondamentale delle associazioni sportive dilettantistiche nel tessuto territoriale.