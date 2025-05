Mobilità docenti 2025: Inizia a entrare nel vivo la Mobilità docenti 2025, diversi Uffici Scolastici Provinciali stanno pubblicando in questi giorni gli elenchi dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti per l’anno scolastico 2025/2026. I dati riguardano tutte le tipologie di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Di seguito tutti i dettagli.

Mobilità docenti 2025

La mobilità rappresenta quindi un passaggio cruciale per molti insegnanti, desiderosi di cambiare sede di servizio o avvicinarsi alla propria residenza. Le domande sono state presentate dal 7 al 25 marzo 2025, come previsto dall’OM 36/25, che stabilisce anche la tempistica delle varie fasi della procedura.

Tempistica delle operazioni e calendario ufficiale

Ecco di seguito il calendario ufficiale delle date, secondo quanto riportato nell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale:

Presentazione domande: dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025

dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025 Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 28 aprile 2025

28 aprile 2025 Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 30 aprile 2025

30 aprile 2025 Pubblicazione dei movimenti (esiti dei trasferimenti): 23 maggio 2025

Da adesso in poi, gli Uffici Scolastici iniziano quindi a rendere pubblici gli elenchi dei posti vacanti. Attenzione però: le disponibilità pubblicate non tengono conto degli accantonamenti previsti per le immissioni in ruolo da concorso PNRR, da GPS prima fascia su sostegno e da altre procedure assunzionali. In alcuni casi questi accantonamenti sono espressamente indicati, in altri no.

Mobilità docenti 2025: le province coinvolte

Tra le province che hanno già iniziato la pubblicazione troviamo Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, nella regione Sicilia. Gli elenchi sono suddivisi per ordine di scuola e tipologia di posto.

Chi ha fatto domanda entro il 25 marzo dovrà ora attendere il 23 maggio 2025 per conoscere l’esito. Si tratta di una data chiave per migliaia di insegnanti, che potranno così sapere se saranno stati accontentati nel trasferimento o nella mobilità volontaria/interprovinciale.

Di seguito i link delle pubblicazioni suddivisi per provincia:

Mobilità docenti 2025 Trapani

Mobilità docenti 2025 Agrigento

Mobilità docenti 2025 Caltanissetta ed Enna

Gli elenchi sono in aggiornamento.