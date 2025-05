Concorso Aeronautica Tenenti 2025: È stato pubblicato il bando del concorso Aeronautica Tenenti 2025 per la copertura di 34 posti da Tenente in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare. Il concorso, rivolto a laureati, è a nomina diretta e rappresenta un’importante opportunità per intraprendere una carriera da ufficiale nelle Forze Armate.

Le domande possono essere presentate fino al 18 giugno 2025 tramite il portale ufficiale dei concorsi del Ministero della Difesa.

Posti disponibili e profili richiesti

Il concorso Aeronautica Tenenti 2025 prevede la seguente ripartizione dei posti:

8 Tenenti per il Corpo Sanitario Aeronautico (medici abilitati e iscritti all’Ordine);

(medici abilitati e iscritti all’Ordine); 5 Tenenti per il Genio Aeronautico (3 Fisica, 2 Chimica);

(3 Fisica, 2 Chimica); 21 Tenenti per il Genio Aeronautico impiegati nei Domini Cyber e Spazio, con lauree in ingegneria delle telecomunicazioni, elettronica, informatica, automazione, aeronautica e aerospaziale.

Sono previste riserve di posti, specificate all’interno del bando ufficiale.

Concorso Aeronautica Tenenti 2025: Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che:

Possiedono la cittadinanza italiana;

Non hanno superato i 35 anni (limiti diversi per militari già in servizio);

Non hanno precedenti penali o cause di esclusione da pubblici impieghi;

Possiedono una laurea magistrale tra quelle indicate per ciascun profilo.

È inoltre richiesta l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare, con particolare attenzione anche alla presenza di tatuaggi non conformi.

Concorso Aeronautica Tenenti 2025: Iter selettivo

Il concorso si articolerà in più fasi:

Prova scritta a risposta sintetica;

Prova scritta di inglese (livello B1);

Valutazione dei titoli per gli idonei alle prove scritte;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Prove di efficienza fisica.

Le prove si svolgeranno presso le sedi dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) e Roma centro.

Come fare domanda e dove scaricare il bando

La domanda va presentata esclusivamente online, entro il 18 giugno 2025, accedendo con SPID o CIE al portale concorsi del Ministero della Difesa. Si consiglia l’uso della PEC per ricevere comunicazioni ufficiali. Il bando del concorso Aeronautica Tenenti 2025 è disponibile sul sito del Ministero della Difesa e su inPA, nella sezione dedicata ai concorsi pubblici.