Dal 4 luglio al 10 agosto si terrà la quinta edizione del Mythos Troina Festival, una rassegna teatrale dedicata ai miti classici e moderni, con la direzione artistica affidata all’attore Luigi Tabita per il periodo 2024-2027.

Il programma degli spettacoli

Il festival, promosso dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) e organizzato dal Comune di Troina (Enna), prenderà il via venerdì 4 luglio con lo spettacolo “L’Odissea delle donne”, ispirato al romanzo di Marilù Oliva. La rappresentazione vede un cast esclusivamente femminile guidato dalla carismatica attrice Federica Di Martino e dalla regista siciliana Cinzia Maccagnano, nota per la sua creatività e originalità. Successivamente, all’Anfiteatro della Radura si esibiranno Veronica Pivetti, Ettore Bassi e il regista Daniele Salvo.

Il 10 agosto il Mythos Troina Festival si concluderà con “Medea”, interpretata dalla celebre attrice Laura Morante e diretta dal regista Daniele Costantini.

Non solo spettacoli ma anche laboratori

Inoltre, la rassegna includerà la sezione “MythosLab”, che offrirà laboratori gratuiti dedicati ad attori e attrici professionisti, condotti dai rinomati registi César Brie e Giorgio Sangati.

Tra le novità della quinta edizione del Mythos Troina Festival nel 2025, spicca la sezione “Assoli”, una vera e propria officina creativa dedicata alla drammaturgia contemporanea under 35, focalizzata su nuovi linguaggi espressivi. Questa iniziativa si svolgerà nella suggestiva Torre Capitania, situata nel cuore del borgo normanno. “Assoli” mira a promuovere la creatività di giovani autori teatrali, concentrandosi sulla reinterpretazione e sull’adattamento di testi classici e moderni in chiave innovativa, affidati a artisti già affermati. I primi due eventi saranno due prime nazionali firmate da giovani drammaturghi: “La guerra svelata di Cassandra, Aletheia”, scritto dal siciliano Salvatore Ventura, con l’interpretazione intensa di Gaia Aprea e la regia di Alessio Pizzec, e “Antigone non muore”, testo della napoletana Elvira Buonocore, interpretato e diretto dalla versatile Clara Galante, accompagnata dalle musiche originali composte da Christian Lavernier e Jacopo Baboni Shilingi.

La chiusura della sezione “Assoli” sarà affidata allo spettacolo “Drone Tragico” della compagnia Teatrino Giullare di Bologna, vincitrice del bando nazionale Residenze Digitali (Armunia – CapoTrave/Kilowatt). Questo progetto speciale combina teatro e tecnologia digitale, partendo dall’Orestea nella traduzione di Pier Paolo Pasolini, sfruttando strumenti innovativi per ampliare la fruizione dei temi classici del teatro. Le musiche sono firmate dalla celebre band finlandese Cleaning Women.

Il direttore artistico Luigi Tabita dichiara: “il Mythos Troina Festival è un progetto artistico e sociale, è un festival che parla di giustizia, uguaglianza, memoria, migrazione, diritti civili e parità di genere, attraverso il linguaggio eterno del mito e del teatro. Un’iniziativa che non solo anima il territorio, ma lo trasforma, rafforzandone l’identità, la partecipazione e l’attrattività culturale e turistica. Il festival quest’anno sarà attraversato da un fil rouge tutto al femminile. Un’impronta che abbiamo iniziato a delineare già nella scorsa edizione, con l’introduzione del nuovo logo raffigurante la dea Artemide – simbolo di forza ed empowerment femminile – e che trova piena espressione quest’anno attraverso la scelta dei titoli in programma, una mostra, e la significativa presenza di attrici, registe e drammaturghe”.