Il countdown è ufficialmente partito, la maturità 2025 è alle porte! Tra i corridoi delle quinte superiori rimbomba sempre la stessa tormentosissima domanda: “ma quali saranno le tracce della prima prova?” L’unica cosa certa è che mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 si parte, penna in mano e teste chine sui banchi. Tra le novità di quest’anno: gli studenti che hanno ricevuto un 5 in comportamento non saranno ammessi agli esami! Chi invece ha ottenuto un 6 in condotta potrà sostenere la maturità, ma a una condizione: dovrà realizzare e presentare un lavoro scritto sul tema della partecipazione civica e della solidarietà sociale.

La prima prova per la maturità 2025

La prima prova scritta dell’esame di stato 2025 sarà un elaborato di lingua italiana, somministrato contemporaneamente in tutta Italia. Le tracce proposte saranno complessivamente sette, suddivise in tre differenti tipologie testuali, tra cui ciascun candidato potrà scegliere liberamente in base ai propri interessi, competenze e percorso di studio. Le opzioni sono così articolate:

Tipologia A: prevede due proposte di analisi del testo, una riferita a un’opera poetica e l’altra a un testo in prosa, appartenenti alla letteratura italiana.

Tipologia B: include tre tracce di testo argomentativo, tra le quali una sarà obbligatoriamente di carattere storico, invitando gli studenti a sviluppare un ragionamento critico a partire da fonti e contesti specifici.

Tipologia C: presenta due tracce relative a tematiche di attualità, attraverso le quali si chiede al candidato di riflettere su questioni contemporanee di rilevanza sociale, culturale o scientifica.

Ogni studente sarà dunque tenuto a selezionare una delle sette tracce proposte, sviluppando un elaborato coerente, ben strutturato e adeguato alla tipologia prescelta.

Gli anniversari letterari

Non è possibile prevedere con certezza quali saranno le tracce della prima prova. Tuttavia, si possono avanzare alcune ipotesi, soprattutto considerando gli anniversari più significativi di quest’anno. Il consiglio è chiaro: vale la pena dare un’occhiata agli anniversari e agli eventi legati a letteratura, storia, arte e cultura generale. Spesso, infatti, è proprio da questi temi che il Ministero trae ispirazione per le tracce della prima prova.

Per iniziare, si segnala il 240° anniversario della nascita di Alessandro Manzoni, figura centrale della letteratura italiana e autore del celebre romanzo “I promessi sposi”, opera fondamentale che ha contribuito in modo significativo alla formazione della narrativa moderna nel contesto letterario italiano. Si commemorano, inoltre, i 190 anni dalla nascita di Giosuè Carducci, primo scrittore italiano a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, e importante esponente del classicismo e del patriottismo ottocentesco. A livello internazionale, si segnala il 155° anniversario della morte di Charles Dickens, tra i massimi rappresentanti della narrativa vittoriana inglese.

Nel contesto della letteratura del Novecento, quest'anno ricorre il 35° anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia (1989), autore siciliano di rilievo, ha approfondito con acume tematiche quali la giustizia, il potere e l'etica civile, contribuendo in modo significativo al dibattito culturale e sociale italiano. Infine, il 2025 segna anche i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini (1975), intellettuale, scrittore e cineasta dalla vasta e controversa produzione, la cui riflessione critica sul linguaggio, sulla politica e sulla società italiana continua a influenzare il dibattito culturale contemporaneo.

Gli eventi storici tra le possibili tracce

L’anno 2025 si presenta come un momento ricco di ricorrenze storiche di rilievo, che potrebbero costituire spunti significativi per le tracce della prima prova dell’Esame di Stato.

Nel 2025 si celebrano gli 80 anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, evento che ha profondamente influenzato la storia mondiale. In particolare, il 27 gennaio ricorre l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, tristemente noto come simbolo dell’Olocausto. Da questa data ha preso origine la Giornata della Memoria, dedicata al ricordo degli orrori del passato. Per questo motivo, potrebbe essere protagonista di una traccia d’esame, invitando i maturandi a riflettere sul valore della memoria e sull’urgenza di non dimenticare. Un ulteriore anniversario di rilievo è rappresentato dal centenario del celebre discorso pronunciato da Benito Mussolini in Parlamento il 3 gennaio 1925, in seguito all’assassinio di Giacomo Matteotti. Inoltre, il 30 aprile 2025 si commemorano i cinquant’anni dalla conclusione della guerra del Vietnam, un conflitto che ha profondamente segnato una generazione intera. Infine, si celebra il sessantesimo anniversario della marcia da Selma a Montgomery, avvenuta nel 1965 sotto la guida di Martin Luther King, evento cruciale nel percorso del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.