Dal 24 maggio al 28 settembre 2025, il Castello Maniace di Ortigia, a Siracusa, ospiterà la mostra intitolata “IMPRESSIONISTI – Frammenti di luce e colore, da Monet a Renoir”, curata da Stefano Oliviero. L’esposizione è un tributo a uno dei movimenti artistici più rivoluzionari e influenti della storia: l’Impressionismo.

I protagonisti delle mostra

All’interno delle antiche mura del Castello, affacciato sulle acque del Mar Ionio, prende vita una mostra che intreccia pittura, storia, innovazione artistica e il suggestivo paesaggio mediterraneo. L’evento celebra il 150° anniversario dell’Impressionismo, presentando opere significative e materiali d’archivio che illustrano l’evoluzione del movimento e la vita dei suoi principali esponenti, tra cui Monet, Renoir, Degas, Morisot, Manet, Sisley e molti altri.

Il percorso espositivo si sviluppa in diverse sezioni tematiche e comprende una vasta gamma di opere, tra cui dipinti a olio, disegni, pastelli, acquerelli, fotografie storiche, lettere scambiate tra artisti e installazioni multimediali immersive. Particolare rilievo è dato al tema della luce, elemento fondamentale nell’Impressionismo, che qui viene messo in relazione con il paesaggio siciliano, creando un dialogo visivo intenso e suggestivo. Questa sinergia tra luce, colore e ambiente mediterraneo rende la mostra non solo un omaggio al movimento artistico, ma anche una celebrazione della bellezza unica della Sicilia e del suo patrimonio culturale.

Info su orari e biglietti

La mostra al Castello Maniace di Ortigia, Siracusa, è aperta dal martedì al sabato con orario 10:00-13:30 e 15:00-19:00. La domenica e il lunedì invece è possibile visitarla solo la mattina, dalle 10:00 alle 13:30. L’ultimo ingresso è consentito mezz’ora prima della chiusura.

Per quanto riguarda i biglietti, il prezzo intero è di 12 euro, mentre chi desidera evitare le code può acquistare il biglietto Open a 17 euro. Sono previste tariffe ridotte a 8 euro per giovani fino a 16 anni, over 65, studenti, forze armate, giornalisti, docenti e altre categorie. I gruppi scolastici pagano 6 euro a persona. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 6 anni, guide turistiche e persone con disabilità secondo la legge 104/1992. Infine, è disponibile un servizio di audioguida al costo di 2 euro.