In un momento in cui il caro-affitti rappresenta un ostacolo concreto per migliaia di studenti in tutta Italia, la Sicilia sceglie un’altra strada: investire concretamente sul diritto allo studio. Con un fondo straordinario da 13 milioni di euro, finanziato interamente con risorse regionali, il governo Schifani lancia un’azione mirata per aumentare i posti letto gratuiti nelle residenze universitarie, migliorare le strutture esistenti e offrire a studenti siciliani e fuorisede un’alternativa concreta alle spese insostenibili del mercato privato.

75 nuovi alloggi e 354 riqualificati

L’intervento, previsto dalla legge regionale 3/2024, è stato ripartito tra i quattro Ersu (Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario) di Palermo, Catania, Messina ed Enna. L’obiettivo è chiaro: ampliare la capacità ricettiva e riqualificare gli spazi già esistenti, per dare risposte concrete a chi sceglie di formarsi in Sicilia ma non può permettersi gli alti costi abitativi.

Nel dettaglio, gli investimenti permetteranno la creazione di 75 nuovi posti letto e la riqualificazione di 354 alloggi universitari, distribuiti strategicamente nelle quattro città sedi di ateneo. Un incremento che, come sottolinea l’assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Mimmo Turano: “porta la capacità ricettiva gratuita a crescere del 40%, con l’obiettivo di contrastare il caro-affitti e migliorare la qualità dei servizi offerti dagli Ersu”.

La distribuzione delle risorse:

Ecco come saranno distribuiti i 13 milioni di euro:

Ersu di Catania: 3,4 milioni di euro per la riqualificazione di 64 alloggi , che si aggiungono ai 680 posti letto già disponibili per il 2024/2025.

per la , che si aggiungono ai 680 posti letto già disponibili per il 2024/2025. Ersu di Enna : 3,7 milioni per la creazione di 30 nuovi posti e il rinnovamento di 70 alloggi presso la residenza universitaria Domus Kore.

: 3,7 milioni per la e il presso la residenza universitaria Domus Kore. Ersu di Messina : 3,9 milioni in totale, di cui 3,1 milioni per la realizzazione di 45 nuovi posti e lavori di adeguamento presso il residence universitario Gravitelli. Altri 725 mila euro saranno utilizzati per riqualificare 85 alloggi e migliorare gli impianti delle residenze di Annunziata e Papardo.

: 3,9 milioni in totale, di cui 3,1 milioni per la realizzazione di e lavori di adeguamento presso il residence universitario Gravitelli. Altri 725 mila euro saranno utilizzati per e migliorare gli impianti delle residenze di Annunziata e Papardo. Ersu di Palermo: 1,9 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di Palazzo Marchesi, che ospiterà nuovi spazi residenziali universitari sui piani superiori.

Nel complesso, per l’anno accademico 2024/2025, i posti letto nelle residenze universitarie Siciliane saliranno a 2.011: 938 a Palermo, 680 a Catania, 323 a Messina e 70 a Enna.

Schifani: “Scelta politica chiara per il futuro dei giovani”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito come questo intervento rappresenti una precisa scelta strategica del suo governo: “vogliamo rendere le università siciliane attrattive anche per chi non ha disponibilità economiche, per gli studenti italiani e internazionali. I nostri atenei hanno un’elevata qualità formativa e scientifica. Il nostro compito è rafforzare i servizi per competere a livello nazionale ed europeo”.

Un investimento che punta non solo a migliorare la vita quotidiana degli studenti, ma anche a contrastare il fenomeno dell’abbandono universitario per motivi economici e a ridare fiducia alle famiglie che, troppo spesso, sono costrette a rinunciare a un percorso universitario fuori sede a causa dei costi insostenibili.

Una risposta concreta al disagio abitativo studentesco

In un contesto nazionale dove le proteste contro il caro-affitti – dalle tende davanti alle università alle richieste di alloggi pubblici – hanno trovato eco su scala mediatica e istituzionale, come evidenziato nell’articolo Aumenti stanze singole: anche Catania colpita dal caro affitti, la Sicilia è una delle prime regioni a rispondere con un piano concreto, strutturato e immediatamente operativo.

Questi fondi non solo aumentano la disponibilità di posti letto, ma innalzano la qualità complessiva delle strutture, attraverso interventi di efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, ammodernamento degli impianti. In questo modo si migliora non solo l’accoglienza, ma anche la sostenibilità ambientale delle residenze universitarie.

Un investimento sul futuro della Sicilia

Il piano finanziato dalla Regione Siciliana rappresenta molto più di un intervento edilizio: è un investimento sui giovani, sulla conoscenza e sulla permanenza del talento in Sicilia. È un segnale forte che afferma il valore dell’istruzione come leva per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Un passo nella giusta direzione per costruire una Sicilia che crede nei suoi studenti e li sostiene con scelte concrete. Con questo intervento, la Sicilia non si limita a tamponare un problema momentaneo, ma costruisce una visione a lungo termine, in cui lo studio non è un privilegio per pochi, ma un diritto garantito per tutti.

I giovani sono il capitale umano più prezioso di un territorio, e rendere accessibili le università significa seminare futuro, innovazione, sviluppo, crescita. Chi sceglie di studiare in Sicilia oggi può farlo con maggiore serenità, grazie a un sistema che comincia a offrire soluzioni concrete a problemi reali.

Se sei uno studente o un genitore, tieni d’occhio le opportunità offerte dagli Ersu della tua città: bandi, posti letto gratuiti e servizi migliorati potrebbero fare la differenza nel tuo percorso formativo. E se stai decidendo dove iscriverti, considera la Sicilia: oggi è più vicina, più accessibile e più pronta ad accoglierti.