Catania si prepara a voltare pagina, e lo fa con una visione chiara: riconnettersi con il suo mare, restituendo dignità e valore. Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 15:00 nella sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, l’Amministrazione comunale incontrerà cittadini, professionisti, stakeholder e appassionati per presentare ufficialmente il progetto vincitore del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del lungomare e del borgo marinaro.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi e sostenuta dall’intera Giunta, rappresenta un momento cruciale per avviare la fase esecutiva di un’opera che promette di cambiare radicalmente la percezione e l’utilizzo del litorale urbano, in particolare del tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia.

Nuovo progetto tra spazzi pubblici e ciclabili

Non si tratta di una semplice riqualificazione urbanistica, ma di una visione strategica per il futuro di Catania. L’intervento mira infatti a superare le barriere fisiche e simboliche che negli anni hanno separato la città dal suo mare. Il progetto selezionato, che sarà possibile visionare in anteprima tramite plastico e contenuti multimediali durante l’evento, propone spazi pubblici accessibili, percorsi pedonali e ciclabili, arredi urbani integrati, aree verdi e un forte richiamo alla memoria storica del borgo.

Uno degli elementi più significativi è la proposta di abbattere la sopraelevata che oggi taglia il lungomare di circa 800m, restituendo continuità visiva e fisica tra l’abitato e il mare. Un intervento che non solo riqualifica, ma cura una ferita urbana, e apre la strada a un nuovo modello di sviluppo territoriale sostenibile, umano, integrato.

Una giornata di dialogo e trasparenza

Alla presenza dei progettisti vincitori e dei membri della commissione giudicatrice, domani 20 maggio sarà l’occasione per comprendere le scelte progettuali adottate e per avviare un vero percorso di partecipazione. L’Amministrazione comunale ha voluto fortemente che questo momento non fosse un semplice annuncio, ma un incontro pubblico aperto, in cui ascoltare le voci di chi ogni giorno vive quei luoghi: residenti, commercianti, operatori del turismo, tecnici, architetti, ingegneri, associazioni.

Durante l’evento verranno illustrate anche le linee operative e gli obiettivi del piano strategico approvato dalla Giunta lo scorso mercoledì, insieme al progetto di fattibilità tecnico-economica. Una scelta che conferma la volontà di procedere in modo trasparente e condiviso, puntando su un dialogo continuo tra istituzioni e comunità.

Dal plastico alla realtà: l’urbanistica si fa racconto

Grazie alla presenza di un plastico dettagliato del progetto e a un allestimento multimediale con immagini degli altri lavori partecipanti al concorso, l’incontro di martedì 20 maggio sarà anche un’esperienza immersiva, capace di far toccare con mano il futuro possibile di Ognina. Il pubblico potrà esplorare i nuovi spazi previsti, le connessioni tra i quartieri, le soluzioni architettoniche per valorizzare storia e paesaggio.

Il piano prevede anche l’installazione di monitor nella sala Concetto Marchesi di Palazzo Platamone, dove saranno visibili le immagini degli altri progetti partecipanti al concorso, offrendo ai cittadini l’opportunità di confrontare le diverse proposte e comprendere le scelte progettuali adottate.

Non mancheranno occasioni di confronto diretto, domande, osservazioni e contributi: l’intenzione è costruire un percorso dal basso, che non si esaurisca nel singolo appuntamento, ma che accompagni tutte le fasi del progetto, dalla progettazione esecutiva alla realizzazione.

Perché partecipare?

Perché è il momento giusto. Perché il futuro di Ognina, e più in generale di Catania, riguarda tutti. Perché solo attraverso il dialogo e la condivisione un progetto può diventare un bene collettivo, vissuto e amato.

Il progetto di riqualificazione del borgo di Ognina rappresenta un passo importante verso una Catania più sostenibile, accessibile e a misura d’uomo. Attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza e un approccio integrato alla pianificazione urbana, l’amministrazione comunale intende restituire alla città di Catania dignità, nonché un rapporto più armonioso con il suo mare, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’appuntamento del 20 maggio, alle ore 15:00, al Palazzo della Cultura sarà dunque un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il futuro volto del lungomare catanese e contribuire, con idee e suggerimenti, alla costruzione di una città più bella e vivibile per tutti. Rinasce Ognina, rinasce Catania: il mare non è più confine, ma connessione e speranza.