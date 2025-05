Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro in diversi negozi del settore retail. Rinascente è alla ricerca di un Junior Floor Manager, una figura giovane e dinamica che possa supportare la gestione del piano vendita, coordinare il team e garantire un’ottima esperienza ai clienti. Anche AW LAB sta assumendo addetti vendita per potenziare il proprio staff. Infine Mediaworld seleziona addetti vendita per i suoi punti vendita in città, offrendo l’opportunità di lavorare in un ambiente tecnologico e stimolante, dedicato alla vendita di elettronica di consumo. Di seguito i requisiti, le mansioni e tutti i dettagli sulle offerte presentate.

Lavoro Catania, Rinascente

Rinascente è alla ricerca di neolaureati da inserire nel programma Sales Academy per la posizione di Junior Floor Manager. Questo percorso formativo, della durata di 12 mesi, offre ai partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze nel settore Retail, formando professionisti capaci di gestire un punto vendita.

Il lavoro si svolgerà in una delle sedi italiane dell’azienda, tra cui Milano, Monza, Torino, Firenze, Roma, Palermo, Catania e Cagliari, ed è richiesta la disponibilità a trasferirsi in una di queste città. Durante il percorso, i candidati acquisiranno capacità nell’organizzazione e nella gestione di un team, oltre a competenze in controllo di gestione, visual merchandising e nella gestione di un grande magazzino. Verranno inoltre coinvolti in diverse aree merceologiche, come Beauty, Food, Design, Kids, Shoes, Woman, Man e Jewellery, sviluppando tecniche di vendita e strategie per migliorare la soddisfazione del cliente.

L’azienda cerca candidati con un forte interesse per il settore Fashion & Luxury, preferibilmente con esperienza nel Retail, buona conoscenza dell’inglese e dei principali strumenti informatici. Flessibilità, determinazione e spirito d’iniziativa sono requisiti fondamentali, insieme alla disponibilità a trasferirsi sul territorio nazionale.

Lavoro Catania, AW LAB

BATA/AW LAB è alla ricerca di addetti alla vendita part time per il proprio store del Centro Sicilia a Misterbianco. L’azienda cerca persone dinamiche e appassionate di calzature e moda, con una spiccata attenzione al cliente, desiderose di lavorare in un ambiente stimolante e vivace.

Tra i requisiti richiesti figurano una forte attitudine commerciale e orientamento al cliente, dinamicità, flessibilità, buone capacità comunicative e di ascolto attivo. La conoscenza di lingue straniere costituisce un elemento preferenziale.

Lavoro Catania, Mediaworld

Mediaworld è alla ricerca di addetti e addette alle vendite per il loro punto vendita di Catania. Tra le principali responsabilità: l’identificazione delle necessità del cliente per proporre la soluzione più adatta, la conoscenza approfondita dei prodotti e servizi disponibili nel negozio, e il mantenimento di un’adeguata visibilità degli stessi. Sarà inoltre fondamentale aggiornarsi costantemente sulle novità relative ai prodotti, alle soluzioni offerte e alle tecniche di vendita. Il candidato supporterà anche il responsabile del punto vendita (CCO o Store Manager) nell’analisi della concorrenza, suggerendo strategie e alternative finalizzate a migliorare la soddisfazione del cliente.

L’azienda offre un contratto part-time a tempo determinato, con la necessità di disponibilità a lavorare su turni, inclusi i weekend.