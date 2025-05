Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la circonvallazione di Catania, nei pressi di viale Ulisse, in direzione Misterbianco.

Una donna di 56 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un’autovettura Peugeot. La ragazza viaggiava sul mezzo a due ruote quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita dall’auto. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i soccorritori e le forze dell’ordine, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Le autorità stanno ora conducendo le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Nel frattempo gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, al fine di ricostruire con precisione la dinamica del tragico evento.

In aggiornamento…