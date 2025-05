Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un’intensa attività di vigilanza congiunta, organizzata su disposizione del Questore per assicurare lo svolgimento in sicurezza della movida nel centro storico di Catania. Particolare attenzione è stata riservata alle aree a maggiore affluenza, frequentate da residenti e turisti, nei pressi di locali, bar e punti di aggregazione. L’operazione ha visto il dispiegamento di un ampio dispositivo di forze dell’ordine, sotto la direzione di un Ufficiale di pubblica sicurezza. Al presidio hanno preso parte pattuglie della Polizia di Stato, unità della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Municipale, militari dell’Esercito impegnati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e personale della Polizia Scientifica per il supporto tecnico.

Tra consumo di droghe e sanzioni nei pub

Le pattuglie a piedi hanno presidiato attentamente le zone pedonali del centro città, con l’obiettivo di impedire l’accesso ai mezzi a due ruote. Questa misura ha permesso di garantire la sicurezza sia dei passanti sia dei clienti che frequentano le attività commerciali della zona. Durante il servizio di controllo, le forze dell’ordine hanno inoltre monitorato con particolare attenzione i gruppi di giovani presenti nelle aree frequentate, per prevenire comportamenti a rischio, come l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche. Nel corso di questi controlli, nei pressi di Villa Bellini, due ragazzi di quindici anni sono stati fermati e trovati in possesso di alcune dosi di marijuana. Dopo l’identificazione, i giovani sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.

Grazie alla collaborazione tra polizia e polizia locale-reparto Annona, sono stati controllati due locali commerciali. Il titolare di un pub in via Landolina è stato multato per 2.223 euro a causa di diverse irregolarità, tra cui: occupazione abusiva del suolo pubblico, installazione non autorizzata di una tenda, vendita di alcolici senza licenza e utilizzo di un impianto audio privo di certificazione acustica. Tutto bene per il pub situato in Piazza Bellini, dove non è stata riscontrata nessuna violazione.

Le multe elevate durante il weekend

Durante i controlli sul rispetto del Codice della Strada, sono state elevate 20 multe per un totale di circa 27 mila euro, con la sottrazione di 48 punti patente e la denuncia di due conducenti. Le infrazioni più frequenti riguardano comportamenti pericolosi come l’uso del cellulare alla guida, la mancata adozione del casco, il passaggio con semaforo rosso, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenzione per bambini, oltre alla circolazione con veicoli non revisionati. Tra questi un uomo di 43 anni di Catania è stato denunciato per aver guidato senza patente, recidivo nel biennio di sospensione. Inoltre, a due automobilisti sono state sospese le patenti perché sorpresi a telefonare mentre erano al volante. Durante i controlli, 6 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati anche sanzionati quattro conducenti privi di patente mai conseguita, tre per mancata revisione, uno per eccesso di passeggeri, uno per guida senza casco e due per aver circolato con veicoli già sequestrati. Per prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, sono stati effettuati posti di blocco nel centro storico. Su sedici controlli con etilometro, una donna di 31 anni è stata denunciata con un tasso alcolemico di 1,70 mg/l.