Pagamenti assegno di inclusione maggio 2025: L’assegno di inclusione è il nuovo strumento di sostegno al reddito che ha sostituito il Reddito di cittadinanza dal 2024. L’INPS ha confermato che i pagamenti dell’assegno di inclusione a maggio 2025 saranno effettuati in due momenti distinti.

Date pagamenti assegno di inclusione maggio 2025

Per il mese di maggio 2025, l’INPS ha comunicato ufficialmente il calendario relativo ai pagamenti dell’assegno di inclusione. Le date variano in base alla situazione del beneficiario: chi riceve l’assegno per la prima volta o ha arretrati da riscuotere sarà pagato prima, mentre i rinnovi mensili per chi è già in regola con la misura arriveranno successivamente. Ecco il dettaglio:

Giovedì 15 maggio 2025: prima emissione per nuovi beneficiari e pagamento di eventuali arretrati;

prima emissione per nuovi beneficiari e pagamento di eventuali arretrati; Martedì 27 maggio 2025: rinnovo mensile per chi già riceve il sussidio.

Chi può ricevere i pagamenti assegno di inclusione maggio 2025

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.360 euro e che includano almeno uno dei seguenti: un minore, una persona con disabilità, un over 60, oppure una persona in condizione di svantaggio certificata dai servizi sociosanitari. L’assegno può essere utilizzato per beni e servizi essenziali, comprese – novità recente – le rate del mutuo.

Sospensione dell’assegno: chi rischia e perché

Il pagamento di maggio potrebbe essere sospeso in alcuni casi. In particolare:

Per chi non si è presentato ai servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione digitale;

Per chi non ha aggiornato l’ISEE entro il 28 febbraio;

Per chi non ha comunicato variazioni occupazionali.

I pagamenti riprenderanno dopo la regolarizzazione della situazione, con eventuali arretrati inclusi.

Come verificare il pagamento e il saldo

È possibile controllare il saldo e lo stato della propria domanda tramite:

Il portale INPS (area Assegno di Inclusione);

Gli ATM Postamat;

Il numero verde 800.666.888;

Gli sportelli degli uffici postali.

Tenere sotto controllo la propria situazione è essenziale per non perdere il pagamento dell’assegno di inclusione di maggio.