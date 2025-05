Meteo Sicilia: il fine settimana in Sicilia sarà segnato da un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo il passaggio di un ciclone che influenzerà in parte la giornata di venerdì. Il maltempo lascerà presto spazio all’alta pressione, che garantirà giornate più soleggiate e stabili su tutta la regione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Sicilia per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.

Meteo Sicilia, venerdì 16 maggio

La giornata di venerdì sarà influenzata da un ciclone in azione sulla Sicilia, con piogge diffuse e cieli molto nuvolosi al mattino. In particolare, l’Appennino e le aree interne saranno colpite da rovesci anche a carattere temporalesco. Le condizioni tenderanno a migliorare nel corso del pomeriggio, con schiarite via via più ampie fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 14 e 23°C, mentre le minime resteranno stabili. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, i mari risulteranno da mossi a molto mossi, in particolare il Canale di Sicilia.

Sabato 17 maggio: ritorna l’alta pressione, cielo sereno

Sabato si aprirà con condizioni meteo decisamente più favorevoli. L’alta pressione torna a dominare sulla Sicilia, garantendo una giornata stabile e soleggiata. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, con solo qualche velatura mattutina sul litorale tirrenico e meridionale.

Le temperature aumenteranno leggermente, con massime tra 18 e 24°C. I venti saranno deboli, sempre di provenienza nord-occidentale, e i mari tenderanno a diventare da mossi a poco mossi.

Meteo Sicilia, domenica 18 maggio

Anche domenica il meteo in Sicilia sarà favorevole, grazie alla persistente alta pressione. Le condizioni saranno soleggiate per l’intera giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province, salvo qualche isolato addensamento sul litorale ionico in serata.

I venti saranno deboli di direzione occidentale, con rotazione ai quadranti nord-occidentali. Il mare sarà generalmente poco mosso, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri, segno dell’avanzata stabilità atmosferica.