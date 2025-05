Concorso CONI 2025: Il Concorso CONI 2025 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera lavorare nel settore pubblico e nello sport italiano. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha bandito una nuova selezione finalizzata all’assunzione di 12 unità di personale non dirigenziale in diverse aree professionali. I contratti offerti sono tutti a tempo indeterminato, con sedi assegnate in base alle esigenze dell’Ente.

Vediamo nel dettaglio quali sono i profili ricercati, i requisiti richiesti e come partecipare.

Posti disponibili nel Concorso CONI 2025

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

Area Funzionari (5 posti) con profili di tipo amministrativo, economico e giuridico, da assegnare a uffici come Acquisti e Appalti, Politiche del Personale, Marketing e URP-Stampa.

con profili di tipo amministrativo, economico e giuridico, da assegnare a uffici come Acquisti e Appalti, Politiche del Personale, Marketing e URP-Stampa. Area Assistenti (7 posti) con profilo “amministrativo – economico – giuridico”.

La ripartizione è dettagliata nel bando ufficiale, con relativi codici concorso da selezionare in fase di candidatura.

Requisiti generali e specifici Concorso Coni 2025

Per partecipare al Concorso CONI 2025 è necessario:

Essere cittadini italiani o UE;

Avere almeno 18 anni;

Godere dei diritti civili e politici;

Non avere condanne o procedimenti in corso incompatibili con l’assunzione;

Essere fisicamente idonei.

Oltre a questi, ogni profilo richiede requisiti specifici come lauree magistrali, iscrizioni ad albi professionali (per avvocati, commercialisti, giornalisti), oppure il diploma di maturità per l’Area Assistenti.

Fasi del concorso: preselettiva, scritta e orale

La selezione prevede tre prove:

Prova preselettiva (eventuale): test a risposta multipla su logica, materie concorsuali e inglese;

test a risposta multipla su logica, materie concorsuali e inglese; Prova scritta: 50 quesiti a risposta multipla;

50 quesiti a risposta multipla; Prova orale: verifica delle competenze sulle materie previste, lingua inglese, informatica e strumenti digitali (Office, CMS, social media, ecc.).

Non sarà pubblicata alcuna banca dati dei quesiti prima delle prove.

Domanda per il concorso CONI 2025

La domanda per partecipare al Concorso CONI 2025 deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA. È necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS, oltre a un indirizzo PEC personale. La partecipazione comporta il pagamento di una quota di 10 euro.

Il bando ufficiale è disponibile in formato PDF sul sito del CONI e su inPA. È fondamentale leggerlo con attenzione per conoscere tutte le specifiche sui profili, titoli richiesti e modalità di svolgimento delle prove.