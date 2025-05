Eventi Catania: Il mese di maggio trasforma Catania in un palcoscenico dinamico, ricco di eventi a Catania per ogni età e interesse: dai laboratori creativi per bambini alle rassegne musicali, dalle mostre d’arte contemporanea agli appuntamenti di divulgazione scientifica. Ecco la guida completa per non perdere neanche un’occasione.

Eventi Catania: Laboratori per bambini al Teatro Antico

Luogo: Teatro Antico di Catania

Teatro Antico di Catania Giorno: ogni sabato e domenica di maggio

ogni sabato e domenica di maggio Ora:10:00–12:00

Fino alla fine di maggio, il Teatro Antico di Catania ospita percorsi didattici pensati per i più piccoli. Ogni weekend, ai piedi delle antiche gradinate, i bambini (dai 6 ai 12 anni) possono cimentarsi in attività di scavo archeologico simulato, pittura su ceramica e costruzione di piccoli manufatti in argilla. Le sessioni durano circa due ore e includono una breve visita guidata alle aree meglio conservate del sito, per coniugare gioco e apprendimento lungo la storia millenaria della città.

Eventi Catania:“Note di Primavera”: rassegna musicale in città

Luogo: piazza Duomo, villa Bellini, cortile del Monastero dei Benedettini

piazza Duomo, villa Bellini, cortile del Monastero dei Benedettini Giorno: dal 15 al 25 maggio (date specifiche per location)

dal 15 al 25 maggio (date specifiche per location) Ora: 20:30

Dal 15 maggio prende il via “Note di Primavera”, un cartellone di cinque concerti in spazi urbani suggestivi come piazza Duomo, villa Bellini e il cortile del monastero dei Benedettini. L’offerta musicale spazia dal quartetto d’archi dedicato ai classici a serate jazz e world music, con protagonisti sia giovani talenti siciliani sia artisti di rilievo internazionale. Ogni evento inizia alle ore 20:30, con biglietti a prezzo ridotto per under 25 e studenti UniCt.

Eventi Catania: Mostra collettiva “A Vanniata” al CLAff

Luogo: CLAff (San Cristoforo)

CLAff (San Cristoforo) Giorno: ogni giorno fino al 25 maggio (mart–dom)

ogni giorno fino al 25 maggio (mart–dom) Ora: 10:00–13:00 / 17:00–20:00

Fino al 25 maggio il Contemporary Local Art Factory – CLAff, nel cuore del quartiere San Cristoforo, presenta “A Vanniata”, collettiva di pittura, fotografia e installazioni. L’esposizione riunisce le opere di dieci giovani artisti isolani, che esplorano temi di identità siciliana, memoria collettiva e denuncia sociale. Il percorso espositivo, articolato in sale tematiche, invita il visitatore a riflettere sulle radici culturali attraverso linguaggi contemporanei.

Eventi Catania: “La Ciminiera Scientifica” mostre e laboratori a Le Ciminiere

Luogo: Le Ciminiere (Centro fieristico)

Le Ciminiere (Centro fieristico) Giorno: dal 18 maggio al 16 giugno (tutti i giorni)

dal 18 maggio al 16 giugno (tutti i giorni) Ora: 9:00–19:00

Dal 18 maggio al 16 giugno il Centro fieristico Le Ciminiere si trasforma in un grande centro di divulgazione scientifica. “La Ciminiera Scientifica” propone mostre interattive su robotica, energie rinnovabili e biodiversità mediterranea; laboratori didattici per studenti delle scuole secondarie (robotica educativa, esperimenti di chimica verde); spettacoli e conferenze con ricercatori dell’Università di Catania sui temi del cambiamento climatico e delle nuove tecnologie.