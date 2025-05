Convocazioni prova orale PNRR2: Dopo settimane di attesa, è stato finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024. Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera alla pubblicazione dei voti minimi per accedere alla prova orale, rendendo possibile alle commissioni l’avvio delle convocazioni prova orale PNRR2.

Chi accede alla prova orale del concorso PNRR2

Sono stati ammessi alla prova orale tutti i candidati che:

hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scritta;

rientrano nel triplo dei posti a concorso per ciascuna classe di concorso e regione;

oppure hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato utile ammesso in base alla graduatoria.

L’ammissione alla prova orale è dunque vincolata non solo al superamento della soglia minima di 70/100, ma anche alla posizione in graduatoria per ciascuna classe e regione, secondo quanto stabilito dal DDG 3059/2024.

Voti minimi: consultare il sito dell’USR competente

Non esiste un punteggio minimo unico valido per tutte le regioni o per tutte le classi di concorso, come specificato prima, in alcune graduatorie si accede con 70/100, mentre in altre il punteggio minimo sale fino a 94, 96, 98 o addirittura 100, a causa dell’elevato numero di candidati idonei e del numero ridotto di posti disponibili.

Ogni candidato dovrà quindi consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) presso il quale sosterrà la prova orale, anche se si tratta di una regione diversa da quella scelta per il concorso. Questo perché, in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025, alcuni USR gestiscono le prove orali per altre regioni.

Convocazioni prova orale PNRR2: cosa fare ora

I candidati ammessi dovranno ora attendere le convocazioni prova orale PNRR2, che saranno pubblicate dagli USR insieme alle date, sedi e modalità di svolgimento della prova. È fondamentale quindi tenersi aggiornati consultando frequentemente i siti ufficiali degli Uffici scolastici regionali.

Di seguito il link per visionare tutti gli avvisi della nostra regione.